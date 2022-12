Quieren el título

Por Víctor Terrón

Libertadores de Querétaro está a un par de días de debutar en la Basketball Champions League Americas

Uno de los refuerzos de lujo para Libertadores de Querétaro en su debut en la Basketball Champions League Americas es Ysmael “Cubanazo” Romero, quien llega con el único objetivo de conquistar el título del torneo internacional que arranca este viernes en la duela del Auditorio Arteaga.

“Las expectativas están claras, creo que es un equipo que sabe lo que quiere, fueron a buscar a los jugadores Elite, el objetivo es el campeonato, la mentalidad es traerle a Querétaro la copa. Desde que se comunicaron conmigo y con los demás jugadores, lo primero que hablaron es que el objetivo era el campeonato, así que la expectativa es esa, no tenemos de otra, sinceramente cualquier otro resultado es un fracaso”, reveló.

El pívot de 2.03 metros de altura fue el primer jugador en ser anunciado de cara al certamen a nivel de clubes más importante del continente, sin embargo, no descartó la posibilidad de quedarse para la campaña 2023 de la Liga Nacional de Baloncesto Profesional (LNBP), por la cual tuvo un paso en 2016 y 2018 con Panteras de Aguascalientes y Capitanes de la CDMX, respectivamente.

“Realmente la visión y la mentalidad es este torneo, ya he jugado en la liga mexicana y sé que me quieren mucho, me gané el cariño y respeto de México, no se ha hablado de que me quedé con el equipo, pero la puerta siempre está abierta, una vez que concluya mi participación en este torneo. El baloncesto en México es muy seguido, la gente conoce, sabe que es puro show lo que intento dar, brindarme al 100 por ciento dentro de la cancha”, aseguró.

El seleccionado puertorriqueño conoce a la perfección la competición tras haberla jugado con Quimsa de Argentina y Real Estelí de Nicaragua en las tres ediciones anteriores, por lo que confía en que el armado del conjunto queretano le permite aspirar a conquistar la corona.

“Creo que este tipo de torneos que son cortos, no tiene margen de error y el apoyo de la fanaticada va a ser un apoyo extra que necesitamos. Los invitamos a que vengan, va a ser un evento bien preparado y la competencia va a ser de lo más alto (…), cada jugada sabes que estas enfrentando a un jugador de calidad, es muy fácil así. Ahora viene la parte de unirnos como grupo, pero el talento durante los entrenamientos lo hace más fácil”, agregó.

Recordar que la primera ventana del Grupo A de la Basketball Champions League Americas se disputará del 9 al 11 de diciembre en el Auditorio General Arteaga, donde Libertadores recibirá el viernes a los Honey Badgers de Canadá y el domingo al Real Estelí de Nicaragua.