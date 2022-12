La navidad se respira en el aire

¡Aaah, la Navidad ya se siente! el aire fresco ya corre por la ciudad, las luces navideñas ya comienzan a alumbrar las casas, las Noche Buenas y los pinos ya crean una atmosfera perfecta en los hogares, eso es solo es un signo de que la época favorita para muchos ya ha llegado y en Dos Arroyos no podíamos dejarlo pasar sin darle nuestro toque perfecto.

Por lo mismo, tenemos la mejor idea que podrías imaginar para pasar estas fechas con los que más quieres ¿Te imaginas estar en un lugar rodeado de naturaleza, cabañas decoradas con el toque navideño, un viento fresco de la época, nieve cayendo sobre tus hombros, un enorme árbol de navidad cubriendo tu cielo y degustando de los mejores platillos navideños?

¡Pues no te lo imagines! Porque esto es posible en nuestro Christmas Little Town By Dos Arroyos, nuestra Villa Navideña que te encantará y dejará enamorada.

Para empezar, queremos que sepas que todos los días serán buenos para visitarnos, no importa si es entre semana o fin de semana, aquí todos estos días serán navidad para nosotros, así que hasta el 8 de enero te estaremos esperando con los brazos abiertos.

De miércoles a sábado visita nuestra villa navideña de 2:30 pm a 12:00 am y los domingos de 2:30 pm a 6:30 pm.

En nuestro Christmas Little Town podrás encontrar un set perfecto navideño, con cabañas decoradas al estilo de la temporada en donde además habrá productos navideños a la venta, nuestro increíble árbol navideño y obvio lo característico de Dos Arroyos y especial de la época… Nuestro buffet navideño, en donde entre muchas cosas más encontrarás; Lomo mechado, romeritos, pavo relleno, puré, tronco navideño, galletas de jengibre y más platillos.

El precio de entrada es de $150 adultos y $75 los niños (menores de 3 años no pagan), nuestro buffet tendrá un precio de introducción de $650 adultos y $250 niños con nuestros precios en preventa y lo podrás disfrutar de 4:00 pm a 11:30 pm de miércoles a sábado.

Es importante mencionarte que si vienes a nuestro buffet la entrada será ¡Gratis! pero si tú solo quieres venir a ver, comprarles a nuestros productores locales o disfrutar de los eventos que tendremos, es posible pagando solo tu entrada.

Algo maravilloso es que de miércoles a sábado podrás ser parte del show de nieve en cualquiera de nuestros dos horarios 6:00 pm y 9:00 pm, imagínate el espectáculo que tenemos para ti y todo esto acompañado de buena música, pues los sábados tendremos Dj en vivo.

Ahora bien, te queremos dar una recomendación, pues si aún no tienes arbolito de navidad, aquí lo podrás encontrar… Sí, aunque no lo creas, pues contamos con productores de Amealco que te ayudarán a llevar la navidad a tu hogar.

Nuestro Christmas Little Town será bajo reservación, por lo mismo, te invitamos a que la hagas de una vez y no dejes pasar más el tiempo.

¿Cena con amigos o familia? Si estás planeando hacer una cena navideña en tu casa, tenemos un mejor plan para eso, pues aquí la podemos hacer posible y ten por seguro que haremos todo para que la pases bien.

Para esto, contamos con cabañas privadas para hacer esas veladas más amenas, además contamos con un menú especial de 4 tiempos y con una cortesía especial ¡Sorpresa!

Aparta tu fecha de una vez, el costo por persona es de $1,200 adultos y $600 niños.

Los peques aquí se divierten y la pasan bien en nuestra ludoteca con diversas actividades.

¿Y las mascotas? Ellos también son bienvenidos como siempre en Dos Arroyos y ahora también en nuestra villa navideña.

Y no te olvides que los domingos ya es una tradición el brunch dominical, el cual seguirás disfrutando en su horario y lugar habitual y si tú gustas puedes pasar a nuestra villa navideña en donde encontrarás a la venta diferentes snacks navideños.

Realiza hoy mismo tu reservación y acompáñanos a inaugurar la navidad con Christmas Little Town By Dos Arroyos.

Reservas: 442 226 6844

Facebook: @dosarroyosqueretaro

Instagram: dosarroyos/

Sitio Web: https://dosarroyos.mx/nosotros/

Ubicación: https://goo.gl/maps/bXvTvVbVbSPXebjG8

