Laura Zapata dispuesta a trabajar con Thalía

A pesar de que Laura Zapata dejó de tener contacto con su hermana Thalía tras el deceso de su abuela Eva Mange, la actriz aseguró que es tan profesional que no descarta trabajar con ella.

Aunque la reconocida villana de telenovelas se molestó con la intérprete de Amor a la mexicana porque no la defendió cuando Yolanda Andrade la señaló por vivir a costillas de lo que Thalía le enviaba a doña Eva para su manutención, esto no impediría que las hermanas volvieran a colaborar juntas tal como lo hicieron en el pasado.

“Yo soy una actriz y estoy abierta, pues claro, si me llaman y me pagan, y me pagan bien, sí, pues sí. ¡Ay, no importa!, yo no tengo yetaturas, yo no tengo ‘¡ay no, con esta no!’, no, que aguaten vara o ¿qué?, que aguanten la masacre, porque si va a ver tet a tet intelectual, pues ahí les voy”, declaró Zapata durante su más reciente encuentro con la prensa.

De la misma manera, Laura aseguró que no tiene reparo en volver a trabajar con Lucía Méndez, pese a que ambas tuvieron grandes diferencias durante la grabación de la primera temporada del reality “Siempre Reinas”

“Obviamente participaré, entonces si quieren encontrarnos ya les voy a dar la de ocho, si quieren que tengamos un encuentro, pues entonces asistirán a la masacre”, dijo la actriz.

Pero al enterarse que su colega ha solicitado más sueldo para realizar una segunda parte del controversial proyecto, Zapata comentó que no se quedará de brazos cruzados y pedirá lo mismo. “Ahora los tiempos cambian, ha sido un éxito, entonces bueno, uno va escalando definitivamente”, declaró.

Finalmente, la artista de 66 años, confesó que esta Navidad será muy difícil para ella tras el fallecimiento de su abuela, por lo que piensa poner pronto el árbol de Navidad y adornar su casa para no sentirse tan mal.