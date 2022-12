María José confiesa que fumaba marihuana junto con los Kabah

María José confesó en que algunas ocasiones intentó probar algunas drogas con la finalidad de relajarse o pasarla bien, pero su experiencia no fue tan grata como imaginaba.

Durante la charla que sostuvo con la periodista Adela Micha en su programa La Saga, la exintegrante del grupo Kabah abordó este tema con tono jocoso y relató:

“Fíjate que he tomado el CBD, sí me funciona, pero no me gusta el aletargamiento que te ocasiona, más porque si te tomas el antidepresivo te hace mucho, o sea como que te exponencía (sic) todo. Me tomaba dos gotitas y yo así de que iba a llevar a mi hija a la escuela y yo dije ‘no manches, estoy peda, pero si no tomé’”.

Posteriormente, la intérprete de temas como No soy una señora y El amor manda reveló que junto con sus excompañeros de agrupación ingirió la marihuana en alguna ocasión. “Fumé alguna vez con los Kabah y siempre que fumaba, que fueron como tres veces, me caía fatal”, explicó.

Sobre lo que sentía con la mezcla derivada del cannabis, María José dijo: “(Me daba) la pálida… dije ‘no, no’. La primera vez me reí delicioso y dije ‘qué padre, si lo vuelvo a intentar’, la segunda vez dije ‘no, bye’, no, no, como que me daba Alzhéimer, entonces por eso no me gusta, nada”.

Por último, la artista de 46 años aseguró que por ahora solo tiene el gusto por una bebida muy común.

“Yo tomo café hace 3 años, no tomaba nada, por lo mismo, pero ya me volví cafetera, me gusta, y yo decía ‘¡qué rico los que toman café!, ¡qué rico los que pueden fumar!’, de la verde y de la no verde, o de los que disfrutan una copa de vino, una copa de tequila”, manifestó.