Aprueban paquete fiscal 2023

De cada cien, 93 pesos se van a ir a gasto social y sólo siete a gasto administrativo.

Por Sergio Hernández

Noticias

Es un presupuesto que fortalecerá en gran medida a las haciendas municipales, considerando un quince por ciento de aumento.

Al aprobar el paquete fiscal del 2023 y el domingo se hará en el pleno de la legislatura, Gerardo Ángeles presidente de la Comisión de Planeación y Presupuesto dijo que es un presupuesto que al igual que todos los años, se deberá ejercer con honestidad, transparencia y eficiencia.

“Sin duda alguna por eso Querétaro es y seguirá siendo punta de lanza a nivel nacional en materia de finanzas, reconocido por las 31 entidades restantes. La transparencia y la forma en la que se ejecutan los recursos, es indispensable en las leyes presentadas. Por eso creemos que este presupuesto es muy completo y sin duda seguirá fortaleciendo a Querétaro”.

Al reanudar la sesión iniciada se aprobaron diversos dictámenes, entre ellos el referente a la miscelánea fiscal para el siguiente año; las Iniciativas de Leyes de Ingresos de los 18 municipios para el próximo ejercicio fiscal; así como las Iniciativas de Ley de Ingresos del Estado y del Decreto de Presupuesto de Egresos para el Estado de Querétaro en 2023.

Ángeles, dio a conocer que el presupuesto para el estado será de 51 mil 636 millones de pesos para el 2023.

“Lo que significa un aumento del 12.5% respecto al año 2022. De la recaudación del próximo año, el 83% corresponde a ingresos federales y sólo el 17% a ingresos propios. Compartirles que de acuerdo al resultado del análisis que hemos hecho, en lo particular y esta Comisión vemos con agrado que el Ejecutivo nos ha presentado un presupuesto con responsabilidad financiera, conservador y con inclusión social”, resaltó.

Al compartir porcentajes de distribución por cada uno de los sectores, dijo que del total del presupuesto 2023 por 51 mil 636 millones de pesos, el sector educativo tendrá destinado el 30% de esa cantidad; el 16.2% es para transferencias a municipios; el 11% será destinado al sector salud; el 8% para el rubro de infraestructura; y el 7% para el sector seguridad. Detalló que en el rubro de educación, se tiene el 13% de aumento al presupuesto de la UAQ por segundo año consecutivo, así como el 8% de aumento a la Universidad Tecnológica, a la Universidad Aeronáutica y a las Politécnica; así como el 18% de aumento acumulado en inversión para la educación en lo que va del segundo año del sexenio.

El diputado informó en materia de salud, el 7% de aumento para 2023 y un 26% de aumento acumulado en inversión en ese rubro en lo que va del sexenio. Asimismo, en lo que respecta a apoyos sociales, dio a conocer un 12% de incremento al presupuesto social; un 42% de aumento acumulado en inversión para apoyos sociales en lo que va de la administración; y una partida presupuestal inédita específica para los proyectos dirigidos a los pueblos originarios, además de los programas sociales generales a los que ya estos tienen acceso.

“Queremos reconocer el incremento del 80% del presupuesto para el Instituto Queretano de las Mujeres, con lo que se reafirma el compromiso de fortalecer las instituciones que proveen de servicios a este sector”, expresó. Además destacó en materia de seguridad un incremento del 16% respecto al 2022 y un 39% de aumento acumulado en lo que va del sexenio. Mientras que en materia de infraestructura dio a conocer que un 7.5% del total del presupuesto del 2023 se destinará a obras de infraestructura social.

Con relación a las leyes de ingresos, dijo que los municipios que aumentan el predial son: Tequisquiapan en hasta un 5%; San Juan del Río que incrementa un 17%, pero se topa a un 10%; Colón incrementa un 7% y elimina un transitario donde había un cobro de un 25% extra; y Jalpan de Serra que en una parte dice que no lo incrementa y en otra menciona el 4%, por lo que están teniendo una definición, pero actualmente así está, dijo el legislador.

Por otra parte, respecto a los impuestos en materia de ecología, el legislador puntualizó que no existe un nuevo impuesto, “este fue aprobado el año pasado, ya está, solamente se están estableciendo que las fechas de pago arrancan en 2023. (…) No es un impuesto recaudatorio, lo que se busca es que las empresas reinviertan los montos de las multas en nuevas tecnologías para que el próximo año se deje de contaminar y si no es el próximo año, que paulatinamente año con año vayan mejorando y cada vez contaminen menos. Básicamente el que no contamina no paga este impuesto por la emisión de gases a la atmósfera (…)”.

Aclaró también que en el tema de agentes inmobiliarios no se trata de un nuevo impuesto, sino un derecho y un servicio. “Este año 2022 no se consideró ningún ingreso por este concepto. Es un servicio opcional que se comenzará a ofrecer. A propuesta de los agentes inmobiliarios se contempla el cobro de un derecho por la inscripción de los contratos privados de arrendamiento de inmuebles en el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, que va de 3 a 6 UMAS. Este cobro es un derecho que sólo se podrá cobrar a aquellos que soliciten la prestación del servicio, sin que este sea obligatorio”, dijo.

Por otro lado, entre las apreciaciones que realizó el diputado destaca el tema de fotomultas, informó que este paquete fiscal no contempla su cobro, ya que la autorización del cobro de las mismas a través de medios digitales se dio desde la LVIII Legislatura, al modificar el reglamento que regula la Ley de Tránsito del Estado de Querétaro. “Este paquete sólo contempla el cobro y el destino de la recaudación destinados, que ese cobro que se haga por fotomultas vaya a proyectos y programas de seguridad y movilidad en el Programa Estatal de Seguridad, conforme a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027. El monto por el cobro de estas multas no es parte del proyecto de este presupuesto, esos montos ya están contemplados en las sanciones de la Ley de Tránsito existente y vigente”, puntualizó el diputado.