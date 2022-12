Fraccionamientos deben ser entregados a municipio: Oriana López

Municipio no puede pagar o erogar un dinero público hacia uno privado

Al ser cuestionada sobre los reportes que han hecho vecinos de Paseos de San Miguel y Puertas de San Miguel por la falta de alumbrado público en las colonias, Oriana López Castillo, titular de la Secretaría de Obras Publicas aseguró que no pueden atender el caso hasta que los fraccionamientos sean físicamente entregados a Desarrollo Humano.

López Castillo mencionó que los fraccionamientos (como en este caso) que no se entregan a municipio, son propiedad privada, por lo que el tema de los contratos de luz dijo, entran a nombre de una empresa privada.

En este sentido, dijo que, en el caso de que no haya luz en las calles, es porque “seguramente” la empresa tiene adeudos pendientes con la Comisión Federal de Electricidad, y que, por ende, se corta el servicio de energía eléctrica.

“El municipio no puede pagar o erogar un dinero público hacia uno privado en los casos de que tenga algún adeudo, no hayan entregado físicamente el fraccionamiento a la dependencia, tenga algunos faltantes o que no cumplan con todos los requisitos” explicó

De esta manera, la titular indicó que los vecinos deben acudir en primera estancia con el fraccionador para que este atienda los adeudos y que, una vez sean cubiertos, este se acerque a Desarrollo Humano para que sean recibidos los fraccionamientos.

“Necesitan buscarlo para que cumpla con todo, dependemos de ellos para que podamos nosotros recibir como municipio cualquier cosa, como el alumbrado… desgraciadamente tendrán que estar pidiendo está erogación del fraccionamiento, derivado de que el dinero del pueblo no lo podemos invertir en alguien que no lo hizo correctamente” expresó.