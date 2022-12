Poder Legislativo ejercerá 25 mdp más

El presupuesto y el aumento otorgado tiene que ver con acuerdos sindicales

Por Sergio Hernández

El Poder Legislativo en el 2023 ejercerá 25 millones más que en este periodo, sin que ello implique incremento en los emolumentos que perciben los 25 diputados, dijo el presidente de la comisión de Programación y Presupuesto, Gerardo Ángeles.

“Al final lo que creo es que ese presupuesto partiría de 2015 año en que se redujeron 52 millones de pesos que fue alrededor de 16 por ciento en 2015, el presupuesto fue de 350 millones y bajó a 298 que en ese momento se redujeron cosas para hacer un presupuesto compacto y de ahí ha crecido un porcentaje, este es el primer año que crece 7 por ciento y entiendo que los demás años creció entre un 3.3 y un 3.52.

Señaló que el presupuesto y el aumento otorgado tiene que ver con acuerdos sindicales ya que cada año se debe hacer un ajuste a los trabajadores del Congreso y el resto del recurso es por el incremento de los insumos.

Aseguró que para el ejercicio 2023 no se contempló un incremento a la dieta por lo que actualmente un diputado gana 56 mil pesos y recientemente recibió un aguinaldo por 130 mil pesos que corresponde a 70 días de acuerdo con la ley.

“Las dietas no tendrán incremento, finalmente dentro de la comisión (de planeación y presupuesto) no determina eso sino la Jucopo donde ellos bajan la información; en lo particular no estoy de acuerdo con que se incremente la dieta y creo que no se va a incrementar, un diputado gana 28 mil pesos quincenales, es decir, 56 mil pesos mensuales”.