Necesario combatir pobreza laboral: Conrado Piña

Por Josefina Herrera

Noticias

*El abogado laborista considera que debe aún trabajarse para que los empleados estén en condiciones más dignas como en otros países

El abogado laborista Conrado Piña, refirió que el incremento al salario mínimo servirá para ir combatiendo la pobreza laboral en el país, ya que un gran porcentaje de trabajadores batallan para poder sostener a sus familias con lo que ganan.

Aunque en Querétaro se están ejerciendo distintas acciones para incrementar el número de empleos, todavía hay que romper una brecha y trabajar para que el salario sea el más adecuado acorde al tema de la inflación y haya un equilibrio.

“Hay un tema que impacta a los trabajadores ahorita con el tema del salario mínimo, y eso tiene que ver mucho con la pobreza laboral, lo que se busca es subir el salario y que no haya pobreza laboral, esto quiere decir que con lo que gana un salario mínimo no se puede mantener una familia, en Querétaro ha aumentado un poco la pobreza laboral, normalmente en Querétaro los trabajadores no ganan el salario mínimo pero ahí se está reduciendo la brecha por la mitad del salario mínimo, lo que tendría que pasar es que los empresarios fueran conscientes de que sí hay pobreza laboral, y pues no está bien la situación aquí en el Estado de Querétaro y subir el salario”.

Indicó que normalmente el mínimo está en 207 pesos, y los trabajadores en este estado ganan en su mayoría cerca de los 400 pesos, pero debe emparejarse, por lo cual tiene que haber conciencia de la situación de todas las partes.

“Tenemos que hacer conciencia laboral tanto trabajadores como patrones y como sindicato, y tenemos que ponernos de acuerdo porque el salario mínimo y las vacaciones es un tema que impacta a los trabajadores, tienen que aprender a negociarlo para que sea de forma ordenada y no se perjudique ni a los trabajadores ni a los patrones ni sindicato, tiene que haber mucha negociación y conciliación”.

Respecto a la aprobación de ampliación del periodo de vacaciones, mencionó que también será positivo debido a que México es uno de los países que menos vacaciones tiene en el mundo, y el hecho de que puedan contar con más días podría incluso aumentar la productividad en las empresas.

En este sentido, el abogado comentó que estos dos temas a quienes más podría impactar sería a las empresas pequeñas, pues las medianas y grandes tienen más posibilidad de solventarlo.

En cuanto a la preparación a la que se deben de someter para adaptarse a la nueva reforma laboral, dijo que tendrán que entrar en un periodo de transición, y seguramente también deberá haber plazos para hacer estos cambios.

“Va a haber un período de transición, así lo han estado discutiendo en las mesas de debate de la reforma, pero todavía no he visto los artículos transitorios, ahí van a dar un plazo para que se vayan adaptando al pago de las vacaciones, y van a negociar supuestamente lo que va a pasar, eso de que las vacaciones van aumentar el doble pero van a negociarse para las empresas que ya han estado pagando vacaciones antes, y a partir de ahorita para adelante tienes que pagar con base la reforma, pero tenemos que esperar poquito que lo publiquen para saber cómo van estar los transitorios”.

Finalmente, habló de que aquí en Querétaro se están implementando distintos programas de autoempleo a través de la Secretaría del Trabajo, en donde se aportan incluso las herramientas, y eso también es algo bueno para la ciudadanía, pues de este modo puede contrarrestarse la falta de empleabilidad.