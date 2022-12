Explota pirotecnia en iglesia de Carrillo Puerto

Se reportan personas lesionadas, entre ellas una de gravedad, además de diversos daños

POR: ALFONSO G. CRUZ

En los primeros minutos de hoy y conforme se entonaban las tradicionales “Mañanitas” dedicadas a la Virgen de Guadalupe, en el área de estacionamiento de la iglesia “San Miguel Arcángel”, en la colonia Carrillo Puerto, se registró la explosión de pirotecnia que dejó al menos cuatro personas con diversas lesiones, una de ellas, de sexo masculino, de gravedad, así como cuantiosos daños en el inmueble religioso, algunos vehículos y domicilios contiguos.

“Fueron dos explosiones seguidas”, coincidieron en señalar habitantes de la zona que, a causa de este suceso, sufrieron daños en sus respectivos domicilios.

Mientras se pedía la intervención de los cuerpos de emergencias y varias personas buscaban acercarse a la zona en donde ocurrió el suceso, en el área de estacionamiento de la iglesia, desde el interior otras evitaban el paso asegurando “que no había personas heridas, que todo estaba ya bajo control”, sin embargo testigos afirmaron que además de la persona (adulta) que manejaba la pirotecnia, al menos tres personas más, entre éstas una menor de edad, ante la tardanza del arribo de ambulancias, decidieron trasladarlas por sus propios medios a un nosocomio para que recibieran atención.

Entrada la madrugada (01:50 horas) la Coordinación Municipal de Protección Civil, a través de sus redes sociales dio a conocer que, “derivado de un reporte recibido a través de la línea única 911, cuerpos de emergencia trabajamos de manera coordinada en incidente, luego de que se realizó un mal uso y manejo de artificios pirotécnicos sin medidas de protección, además de no contar con los permisos de autorización correspondiente; esto al exterior de un centro religioso ubicado en las inmediaciones de la Col. Felipe Carrillo Puerto”, agregando que al momento la situación estaba controlada y sin registro de riesgos para la población.

Si bien se mencionaba que la pirotecnia que explotó había sido “donada” por una familia y que, sin aviso alguno a la iglesia y personal a cargo de la organización de la festividad, se instaló en el área posterior de la iglesia, vecinos refirieron que tanto en ese punto como en la parte frontal se “truenan cohetes”, por lo que no se explicaban cómo es que sí no había permiso, se permitió que se instalaran e hicieran uso de la misma, “porque no era un cohete o dos los que llevaban”.

La onda expansiva a causa de la explosión de la pirotecnia causó diversos daños en la misma iglesia, sobre todo en el área de las criptas, también en algunos vehículos que se encontraban al interior y exterior del estacionamiento.

Igualmente, en inmuebles contiguos, zaguanes, puertas y en ventanas eran visibles los diversos daños ocasionados, aparte de las crisis nerviosas, “fue algo muy feo, aquí nunca había pasado, creíamos que había sido un tanque de gas el que había tronado, fueron dos explosiones seguidas las que se escucharon”, mencionaron habitantes de la privada y calle del Capulín, contiguas a los terrenos de la iglesia.

Paramédicos del CRUM, así como de Idaly Medical arribaron al lugar para brindar los primeros auxilios, los primeros, tras estabilizar al adulto que resultó con graves lesiones, lo trasladaron a un nosocomio para que continuara su atención.

Analistas de protección civil municipal y estatal recababan información al momento en que arribó también al lugar personal de la Zona Militar; policías municipales y estatales tomaron también conocimiento y en un momento determinado procedieron al acordonamiento de la zona en donde ocurrió el suceso, esperando el arribo de peritos y personal de la Fiscalía General del Estado para que se realizaran las diligencias correspondientes.