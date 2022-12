Querétaro se volcó en la Congregación

Miles de personas pasaron ayer a postrarse ante la Virgen de Guadalupe, en el templo de la Congregación.

Por Luis Montes de Oca

Desesperados, enfermos, comprometidos, arrepentidos, abnegados, jurados, cumplidores, adoradores, ahí estábamos todos, otra vez reunidos por causas diversas, pero todos para agradecer a la Guadalupana los favores concedidos, su abrigo, su protección, ahí estábamos con los cantantes y las rondallas y estudiantinas y declamadores, con jóvenes estudiantes que también se congregaron para cantarle las mañanitas y el Himno Guadalupano.

En las calles aledañas, es otro el mundo, es el guiso, el humo, los olores a comida, a ponche, guajolotes, gorditas y las familias que ya cumplieron con la Morenita, ahora cumplen con la tradición culinaria, con esos momentos de unidad familiar o de promesas de amor de los enamorados que entre suspiros le van echando miel al buñuelo o compran algún globo que guardará al tiempo, en algún rincón o libro, la gratitud de un momento de paz en este convulsivo país.

Los músicos toman asiento en los patios del templo, esperan su turno y las canciones se van repitiendo con distintos grupos, con distintas voces, con las mismas letras.

El agua bendita embotellada de a 10 y 20 pesos y los cirios de 500 a 150 pesos.

La administración de este Santuario Guadalupano, decidió colocar pantallas para que la gente no tenga que llegar hasta el altar, pero de cualquier manera, ríos humanos avanzan lentamente por el lado izquierdo con el anhelo de ver de cerca a la Virgen Morena, a la Reina de México y Emperatriz de América, hay fe en las miradas, no son de clemencia, sino de entrega.

En esta aglomeración no hay molestia, ni miedo a contagios, algunos traen cubrebocas, muchos ya no. Avanzan esos ríos, otros esperan en las bancas acomodadas ex profeso y esta aglomeración es a la vez un lugar de encuentros y reencuentros en la fe gente que no se veía en tres años o más por la pandemia y de pronto ahí estaban y comentaban: “ya nos hizo el milagro de vernos”.

No hay tiempo, ese tumulto parece estar abstraído, en comunión, con los niños en brazos, con los enfermos, los minusválidos o débiles visuales, con personajes que parecen escapados de un cuento, de la literatura con larga barba blanca: renos verdes que jalan un trineo; comerciantes que no se dan abasto y otros que esperan también, el milagro de que lleguen los clientes.

Han pasado 491 años desde la primera aparición, para algunos el 9 de diciembre de 1531, para otros el 12 de ese mismo año, cuando apenas frisaban 10 años de la brutal conquista y la Virgen de Guadalupe eligió a Juan Diego, historia tan ampliamente conocida y transmitida por tradición oral y escrita y pictórica, porque todas las artes le han rendido tributo como se lo rindieron esta noche y madrugada cientos y cientos de personas que llegaron a postrarse ante ella.

Sí, ahí estábamos todos, porque los que no llegaron, lo estaban de corazón.