Bancada priista presenta su balance legislativo

Han presentado 67, de las cuales, 27 han sido aprobadas

En rueda de prensa, los diputados locales del PRI, Graciela Juárez, Juan Guevara y Paul Ospital, acompañados por la dirigente estatal, Abigail Arredondo, hicieron un balance de su trabajo legislativo, en donde destacaron la presentación de 67 iniciativas, de las cuales, 27 han sido aprobadas.

En este sentido, Graciela Juárez, coordinadora del grupo parlamentario del PRI, precisó que tan sólo ella presentó 12 iniciativas, de la cuales fueron aprobadas 10, así como la presentación de cinco exhortos al gobierno federal en el ejercicio para el presupuesto del 2023, destacando que, en este año, a diferencia del 2021, sí pudieron realizar mesas de análisis sobre el presupuesto para el 2023.

Resaltó que se llevó a cabo el análisis sobre el presupuesto, donde la bancada del PRI propuso temas relevantes como la educación, como uno de los principales rubros a beneficiarse con el presupuesto del 2023 “porque la ciudadanía quiere que hagamos acuerdos, que se vean las iniciativas reflejadas para ellos…que la población ya no ve los colores partidistas, sino que demandan resultados que beneficien a la población”.

Puntualizó que, entre las leyes presentadas y aprobadas, se encuentran la Ley las Organizaciones de la Sociedad Civil, la cual no se tenía en Querétaro, mientras que en materia de justicia ya está en construcción la fiscalía de Cadereyta y la de Pedro Escobedo ya cuenta con presupuesto asignado y con predio donado por el municipio.

Una iniciativa pendiente es la ley estatal de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia y ley sobre el acoso escolar en coordinación con la diputada Ana Paola López, que van avanzando y los exhortos para vacunar a los niños menores de 5 años contra COVID y la iniciativa de ley de participación ciudadana meas de trabajo con colectivos porque la actual ley tiene 10 años sin modificaciones.

En su oportunidad, Juan Guevara se refirió al trabajo parlamentario priista en materia de agricultura, donde presentaron exhortos en el Congreso de la Unión en materia de fertilizantes y mayores recursos para el campo, por lo que estima que el estado de Querétaro será considerado para fertilizantes en el ejercicio 2023 “donde crece el presupuesto más de 16 mil millones de pesos, es decir “de la federación crece un porcentaje importante en el tema del campo, a 70 mil millones de pesos y esperamos que los recursos sean considerados para Querétaro”.

Agregó que, en reuniones con organizaciones de ganadería y agricultura, se hizo un estimado de las necesidades que estos sectores tienen, siendo alrededor de 632 millones de pesos, así como la gestión para un seguro emergente que sirva de apoyo por los problemas por falta de lluvia y captación de aguas superficiales que afectan a los productores.

Por otra parte, se refirió al abuso en los cobros en el servicio de grúas, donde los traslados a corralón se llevan de un municipio a otro, así como cobros de hasta 18 mil pesos por un traslado, principalmente en la zona del semidesierto.

Sobre las fiscalías, subrayó que hay un gran porcentaje de gente que no denuncia porque no tiene recursos para trasladarse o por la situación de los procesos, y la autoridad al no tener la cercanía de un municipio, dificulta trasladarse a la capital, o bien, a Cadereyta o Jalpan, por lo que resaltó la aprobación del congreso local para que cada municipio tenga su fiscalía.