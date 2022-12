Natalia Jiménez agradece a la Virgen de Guadalupe

La cantante española Natalia Jiménez finalmente podrá viajar con su hija Alessandra a México luego de conseguir que un juez dictaminara que podrá trasladar a la pequeña de Miami, tras denunciar que su exesposo, Daniel Trueba, le negaba el permiso.

Según explicó anteriormente, desde la separación, el padre de la niña no había permitido que la menor viajara, por lo que era muy complicado para ella lidiar con la distancia debido a que por motivos laborales pasa mucho tiempo en el país azteca, pero afortunadamente su situación cambiará en breve.

“Va a venir conmigo a México, vamos a estar en vacaciones, en diciembre, y al fin va a venir a México conmigo, ¡sí!, ¡sí!, ¡estoy feliz, estoy contenta!, gracias a todos, yo sé que pusieron sus mejores intenciones sobre mis mensajes, que me mandaron oraciones, que hasta un fan llegando al paso me regaló un rosario (de la Virgen de Guadalupe) divino que me había traído de La Villa, y quiero que sepan que durante la audiencia yo tenía envuelto el rosario en la mano, así de esto me tiene que salir bien […] y salió”, contó a sus seguidores en redes sociales con una gran sonrisa.

Posteriormente, la artista agradeció a su actual pareja, el promotor musical Arnold Hemkes, por todo el apoyo que le brindó durante su batalla legal. “Aquí este hombre, que me apoya en todo, y que me quiere […] este hombre lo amo, lo amo”.

Acto seguido, Arnold manifestó: “solo lo justo, que una hija esté con su madre, no es nada especial, tendría que ser algo básico, estoy feliz de que puedan estar juntas”.

Finalmente, la cantante reveló que su pequeña se puso muy contenta al conocer la noticia de que en las próximas semanas viajará a México para estar algunos días con ella.

Natalia Jiménez se casó con Trueba, quien en ese entonces era su mánager, en diciembre de 2015 durante una ceremonia íntima, pero en enero de 2021, anunció su divorcio luego de varios días de especulaciones.