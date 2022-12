Sasha Sokol estalla contra Yordi Rosado

A nueve meses de la entrevista que Yordi Rosado sostuvo con Luis de Llano en su canal de YouTube, por la que ambos han estado envueltos en la polémica por la postura que tomaron sobre la relación “amorosa” que el productor de televisión sostuvo con Sasha Sokol, quien rompió el silencio y se defendió asegurando que su “noviazgo” ocurrió cuando era menor de edad y en realidad habría sido un abuso sexual, ahora nuevamente esta charla ha dado de qué hablar.

La controversia resurgió tras la plática que Adela Micha sostuvo con el excolaborador de Otro Rollo durante una edición más de La Entrevista con Yordi Rosado, donde la periodista volteó los papeles y cuestionó al conductor sobre las polémicas que ha desatado con sus invitados, destacando justamente lo sucedido con la exTimbiriche quien, al escuchar las nuevas declaraciones, una vez más explotó por el tema y empleando su cuenta de Twitter manifestó:

“Yordi: no te faltó experiencia, te faltó empatía. Por supuesto que no tienes culpa de lo que tus invitados te cuentan; pero tienes la responsabilidad de tu respuesta ante lo que escuchas. ¿Qué pensará un posible abusador al ver tu entrevista del 6 de marzo? y sobre todo, ¿qué pensarán otras víctimas de abuso?”, inició su mensaje.

“Pensarán que gana la impunidad; porque en este país un señor puede sentarse en un programa exitoso, hablar como si nada sobre una relación ilícita y el entrevistador le responde “¿ah, sólo anduvieron seis meses? ¿Y estuvieron muy enamorados?”, añadió.

Finalmente, la intérprete recalcó que Rosado antepuso su beneficio propio ante todo lo demás. “Mientras hacías esas preguntas pensabas en el raiting (sic) que tendría tu programa… No pensaste en mí. Ni en mí a los 14, ni en mí hoy. La empatía se tiene o no se tiene. Tú, no la tuviste. @YordiRosado”, culminó

Estas declaraciones abrieron un debate entre los internautas, y mientras algunos concordaron con su postura, otros mencionaron que responsabilizar a Yordi Rosado sobre algo que no cometió es “exagerado”.