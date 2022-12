Esposa de Andrés García acusa a Leonardo de orquestar campaña en su contra

Las declaraciones entre los familiares de Andrés García continúan luego de que una publicación de circulación nacional señaló a Margarita Portillo, esposa del primer actor, y al hijo de ésta, de despojar al artista de todos sus bienes.

Después de que un presunto exempleado de Andrés López, hijo de Margarita, señaló a ambos por supuestamente vaciar diversas cuentas del protagonista de Pedro Navajas, es la mujer del intérprete de 81 años quien ha dado réplica durante la entrevista concedida al programa Ventaneando.

“Tanto como aclarar pues no, porque ese personaje va a tener que enfrentar una situación legal, porque es ridículo todo lo que está diciendo, ¡claro!, esto es evidentemente orquestado por Leonardo García ¿verdad? Desafortunadamente Leonardo, bien me dijeron hace muchos años, es de los que estiran la piedra y esconden la mano, pero si lo está diciendo este tipo al cual vi unos minutos una sola vez en mi vida, y está hablando y opinando de todo sin tener pruebas”, explicó molesta Margarita.

Al ser cuestionada sobre si don Andrés sabe de esta situación, Portillo aseveró que justamente estas acciones son las que perturban la salud del artista. “Fíjate que sí, está muy molesto, pero se altera. Por ejemplo, me acaban de sacar del baño, mi vida es ver cómo amanece, que si medirle el oxígeno, la presión, el no sé cuánto, su desayuno, hoy lo rasuré […] pero sí le altera mucho y lamento mucho como tú dices tenerme que ocupar de esto cuando lo único que quisiera y lo único que él quiere es que esté ahí a su lado dándole la manita”.

Debido a que en las últimas semanas se ha especulado que Andrés García está siendo mal medicado para tratar la cirrosis hepática que le fue diagnosticada, Margarita detalló: “Quizás a lo que se refiera, es que Andrés toma un ansiolítico, entonces el ansiolítico necesita receta y Andrés no es para estar yendo a los consultorios, etcétera, entonces yo siempre he mantenido contacto con el doctor Cerecero de la ANDA y él me hacía el favor de autorizarme la receta, porque lo necesita y es algo prescrito desde hace años […] pero no es nada ilegal”.

Asimismo, la mujer que ha estado junto a Andrés por más de dos décadas aclaró que no se ha quedado con el dinero de las propiedades de su marido. “Es una cantidad que tiró al aire Leonardo, y ya la están dando por un hecho, y como bien dijo Andrés, Andrés no tiene por qué aclarar nada de su dinero ni de sus propiedades, pero nada más para que sepan, esos cheques no tienen nada que ver con El Castillo”.

Y agregó: “Por ejemplo, a mí Andrés me dio la propiedad de La Laguna hace años, la vendimos y de ella vivimos los dos, la mitad fue para mí y la mitad para Andrés, a pesar de que me la había dado a mí. Mi hijo, que recibió el rancho, y durante tres años vivimos gracias a la generosidad de mi hijo, aunque se lo hubiera regalado Andrés, pero la mitad fue para mi hijo y de eso estuvo beneficiándose Andrés y toda la gente que le ronda, ¿me entiendes?”.

Finalmente, Margarita Portillo recalcó que todo lo que ha dicho en su contra viene por parte de uno de los hijos de su esposo. “Todo es orquestado por Leonardo, no le interesa nada la salud de su padre, es lamentable que mientan de esta manera por dinero”, manifestó.