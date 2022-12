Eugenio Derbez reaparece públicamente

En agosto de este año, el actor mexicano Eugenio Derbez se golpeó fuertemente el hombro mientras exploraba un juego de realidad virtual, su esposa Alessandra Rosaldo fue quien informó en su momento del estado delicado de Eugenio, quien días después apareció en un video desde la cama pues la fuerte caída le dejó más de 17 fracturas en el área del hombro.

En ese momento se aseguraba que su recuperación podría tardar hasta seis meses en los cuales debería guardar reposo, todo parece indicar que todo va viento en popa y finalmente ha hecho su regreso triunfal a la vida pública

Sin férula, recuperado y con una gran sonrisa, es como Eugenio Derbez reapareció en la premier de “Avatar: The Way of Water”, primera secuela del superéxito de James Cameron.

A través de Instagram, el mexicano posteó una foto con Alessandra Rosaldo, a quien llamó “novia”, pues para él se trató de una cita de amor con su esposa tras meses sin salir por su accidente.

“Avatar: The Way Of Water Premiere #LosAngeles #datenight con mi novia @alexrosaldo después de meses de no salir. #avatar #premiereavatar”.

Alessandra también compartió el feliz momento con su novio Eugenio y colgó un estado con una romántica foto.

Aunque en redes había reaparecido en algunos videos cortos, es la primera vez que Derbez aparece en un evento de cine, una alfombra roja, tras la fuerte caída en la que se lesionó gravemente el hombro.