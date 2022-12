Itatí Cantoral reacciona a la muerte del padre de Diego Luna

La actriz Itatí Cantoral no ocultó la conmoción que le provocó enterarse de la muerte de Alejandro Luna Ledesma, padre de Diego Luna, durante su más reciente encuentro con la prensa en la capital azteca.

“¡Ay no me digan eso!, no lo sabía, me acaban de dar una noticia terrible, no tengo ni palabras para contestar, por supuesto que lo conozco, y lo conocí, uno de los mejores escenógrafos que ha tenido este país, un artista impecable, impresionante, es una cosa terrible, me acabo de enterar por ustedes”, expresó la artista.

“Un artista impresionante que llegó a México, todos los teatros que hay en Guadalajara, los nuevos teatros están hechos por él, es un creador, una persona magnífica, no hay una gente más reconocida en el teatro como el señor. El próximo año iba a trabajar en una obra donde él me iba a hacer el honor de hacer una escenografía. Lo lamento muchísimo”, agregó.

Por otra parte, al escuchar las preguntas sobre su reencuentro con Thalía, 27 años después de haber trabajado juntas en ‘María la del Barrio’, la intérprete comentó:

“Te digo una cosa, eso si fue hermoso porque además nos citamos enfrente de la iglesia donde se casó, o sea, 22 años después yo ya divorciada, porque había ido casada de mi primer marido, entonces si fue hermoso verla en este lugar padrísimo, guapísima, con su marido y de mamá y de acordarnos de muchos años, mucho que hablar, es una mujer que yo amo mucho”.

Finalmente, la artista de 47 años confesó que en su vida personal se encuentra sufriendo la ausencia de sus hijos, por lo que ha empezado a buscar ayuda para afrontar el síndrome del nido vacío. “Todavía lo estoy sufriendo, se los juro, quiero comprar hasta un libro y todo, es muy difícil, como que uno no se da cuenta que los hijos crecen”, manifestó.