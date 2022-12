Mariana Seoane se despidió de su hermana antes de ser operada

Mariana Seoane relató los duros momentos que vivió previo a ser intervenida quirúrgicamente para extirparle un tumor que le fue detectado al lado izquierdo de la tiroides en el primer trimestre de este año.

La cantante y actriz, de 46 años, confesó en entrevista para el programa Ventaneando el gran temor que experimentó cuando los doctores le confirmaron la noticia de su padecimiento.

“A pesar de que tuve mucho miedo, no lo puedo negar, además era un tumor que tenía el tamaño de una pelota de golf, cuando levantaba se me veía aquí, era muy grande, cerquita de mis cuerdas vocales, pensando en todo lo que te viene a la mente cuando Dios nos pone este tipo de pruebas […] entonces para mí el gran aprendizaje es que la salud es lo más importante”, contó.

Al sincerarse sobre el motivo que le dio fuerzas para enfrentar la enfermedad y salir avante de su operación, la intérprete de “Me equivoqué” explicó:

“Primero que nada mis padres, ustedes saben, yo no tengo hijos, tengo hijos perrunos, que también pensé en ellos. No quería hacerle eso a mis papás, tenía ese miedo, no darles ese sufrimiento a mis padres”.

Finalmente, la artista relató el momento en que se despidió de una de las personas más queridas de su vida debido a que contempló la idea de no salir bien librada de la intervención.

“En realidad, me despedí de mi hermana, que fue la que entró conmigo, nos abrazamos, lloramos juntas, porque uno nunca sabe, estamos en las manos de Dios, primero que nada, y de los médicos y yo de lo que me acuerdo es que pensé en La Virgen y pensé en Jesús y dije ‘en ti confío Jesús y vámonos, lo que va a ser va a ser”, detalló.