LISTO PARA ENCERRONA

Octavio García “El Payo” compareció ante los medios previo a su presentación en la Santa María el 25 de diciembre

El torero queretano Octavio García “El Payo” se encuentra en el centro del ruedo, allí donde hará el paseillo en la Plaza Santa María en la encerrona del 25 de diciembre, en la corrida de navidad.

Esta vez no hay que capotear al toro, sino a los medios de comunicación que se runieron en su entorno para saber de sus sentimientos ante importante comparecencia navideña.

El comité organizador, seguramente encabezado por Don Andrés Estévez que de esto sabe un rato, muestran videos en pantallas 4K de las más importantes faenas del “Payo” a lo largo del mundo.

El Payo es un torero grande que necesita un festejo grande, como la encerrona que ya ha causado gran expectación.

El coleta queretano se muestra un poco nervioso porque a su alrededor se vive un misticismo taurino. Es la primera vez que una conferencia de prensa se lleva a cabo en el centro del ruedo y encima de un tablao, música flamenca y bailadoras.

“Que bonito es ver a tanta gente conocida, amigos, porque me hacen sentir querido, apoyado en este reto. Me siento muy honrado por palabras de Andrés (Estévez) y Manuel (Naredo).

El motivo por el cual decidí matar estos toros en una encerrona porque quise ser torero desde que uso de razón. Me acuerdo cuando me compraron un traje de luces, de los que venden afuera de la plaza, desde ese día, hasta hoy, no he pensado otra cosa que ser el mejor torero del mundo, el que más se exprese, y dedicarme a esta pasión desde mi infancia.

Ha pasado el nerviosismo, sus palabras fluyen más expontáneamente, no las piensa, las siente. “Me siento orgulloso de mi Querétaro y de representarlo donde quiera que me presento.

“Después de lo que se vivió, creo que merecíamos un día especial y que mejor que hacerlo en el próximo 60 aniversario de la Plaza Santa María a la que considero mi casa.

Y Terminó “Estoy contento, honrado de ser torero, un privilegio en esta vida y poder matar 6 toros. Un sueño cumplido. Y es el darme gracias a mi también, por el esfuerzo, y lágrimas por esta pasión, espero que el 25 de diciembre poder expresarlo”, concluyó.