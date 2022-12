Querétaro Inédito de David Estrada en el Museo de los Conspiradores

De Noradino Rubio Ortiz a Rafael Camacho Guzmán 1939 a 1985, lapso que abarca esta importante muestra de nuestro columnista, David Estrada Correa.

Por María Juana Concepción

Ramos Ramírez

Noticias

La exposición, “Querétaro Inédito” de Noradino Rubio Ortiz a Rafael Camacho Guzmán, Archivos de David Estrada Correa, columnista de esta Casa Editorial, fue inaugurada por el ex gobernador Enrique Burgos y Cristian E. Arredondo Carrasco, director del Museo de los Conspiradores.

El periodista David Estrada Correa, tras dar la bienvenida a los asistentes, agradeció al exgobernador Enrique Burgos García, su presencia en este histórico evento.

Así mismo expresó: “el museo, tiene como vocación, rescatar, preservar mostrar la historia de Querétaro; así como generar una identidad queretana de los que nacimos aquí y los que llegaron, y hoy tiene el honor de ser sede para la exposición”.

David Estrada Correa informó a los asistentes; “Querétaro inédito es una marca, que ha publicado el Periódico Noticias semana tras semana a través de artículos por más de 30 años, todos los sábados es historia, traducido en tres libros; Querétaro Inédito l, ll, y lll”.

Destaco que la presencia del Lic. Enrique Burgos García, es muy significativa para él, porque el proyecto más importante en su vida, Querétaro en las Memorias de los Gobernadores, las memorias de ocho exgobernadores de Querétaro, fueron promovidas y apoyadas para que se publicaran en el tiempo de su gobierno (1991-1997).

“Los archivos —agregó— forman parte de los que generosamente personas entrañables que conocí por la historia, por los periódicos, como los exgobernadores de Querétaro, y tuve la fortuna de ser su amigo: Noradino Rubio Ortiz (1939-1943), Eduardo Luque Loyola (1949), Octavio Mondragón Guerra (1949-1955), Juan Gorráez Maldonado (1955-1961), Manuel González Cosío (1961- 1967), Juventino Castro Sánchez (1967- 1973), Antonio Calzada Urquiza (1973- 1979), Agapito Pozo Balbás (1943-1949) no fue incluido por haber fallecido en 1976, cuando el proyecto todavía no nacía, así como las memorias de Rafael Camacho Guzmán (1979- 1985)”.

A todos ellos, expreso toda mi gratitud, por la confianza por el tiempo disponible, el material que me donaron, porque sabían que los iba a conservar y dar a conocer sus obras para que trascienden y permanezcan.

También agradeció al Lic. Cristian E. Arredondo por la hospitalidad que ha recibido y fue él quien lo convenció, para realizar este proyecto histórico en el Museo de los Conspiradores.

El Lic. Enrique Burgos García, al cortar el listos inaugural, refirió la gran importancia que tiene el Museo de los Conspiradores por ser un espacio muy significado al tiempo, es significado también porque al impulsar David una referencia histórica como Querétaro a través de los Gobernantes, hacen una formidable síntesis, un repaso de lo que ha sido Querétaro en una buena parte de su vida.

El Museo de los Conspiradores donde se dieron los primeros encuentros, las primeras propuestas para alcanzar el movimiento de Independencia, aquí se gestaron muchas cosas y hoy en día sigue siendo un centro de nutrición de formación para la historia, y también para asomarnos al pueblo mismo; “no hay presente sin pasado, pero tampoco hay futuro si no se cincela el presente”.

La historia de la humanidad no es sino la biografía de los grandes hombres y mujeres, que son esfuerzos compartidos porque es el cincelar día con día; le deseo mucho éxito a David”.

Inaugurada la muestra histórica los invitados avanzaron a la tercera sala, donde inició el recorrido y donde David Estrada al lado del Lic. Enrique Burgos García, explicaron los acontecimientos, describieron pasajes históricos de los gobernantes y comentaron las fotografías, cartas, documentos.

Y es que la obra destaca archivos, imágenes, fotografías, documentos, videos, de los gobernantes.

Previo a la inauguración, el escritor David Estrada Correa, trajo a la memoria a sus padres Francisco Javier Estrada y Ana María Correa, pilares de su vida y agradeció el apoyo invaluable de su hermana Giovanna, sin dejar de mencionar a su familia, Rogelio de la Torre (cuñado) y a sus sobrinas Paulina, Giovanna y María que están colaborando con él.

Anunció que llegado el momento, el que tiene que llegar, ellos serán los depositarios de todo el archivo, del que presenta siendo una mínima parte.

Se rescata a vuela pluma algunos de los comentarios, como la historia breve de Noradino Rubio, la Segunda Guerra, la reunión de todos los gobernadores, don Agapito Pozo, su mamá está dándole la bendición, la foto de un niño pescando y le salió un huarache.

La boda de Miguel Alemán con Alejandrina, la protesta con Manuel Ávila Camacho, el mural de la casa de la juventud, el montaje del mercado Escobedo, un álbum de fotografías engargolado que le donó el Lic. Antonio Calzada.

En el Periódico Noticia, la nota: Camacho Guzmán será el próximo gobernador; la nacionalización de la industria eléctrica; el centenario del triunfo de la república y el cincuentenario de la Promulgación de la Constitución.

La rehabilitación de la Junta Vergara en la época de Manuel González Cosío, inauguración del Tecnológico Regional, Inauguración del Centro Expositor en la colonia burócrata, entre otros.

Historia, anécdotas un recorrido, agradable y ameno donde se disfrutó del momento, en la sala tapizada de la historia de Querétaro en los Archivos del maestro David Estrada.

También anunció la segunda edición de Querétaro y sus Gobernantes de 1985 al periodo de Francisco Domínguez y la permanencia de la exposición hasta el 12 de febrero 2023.

Cabe destacar que David Estrada, desde marzo de 1995 es editorialista, columnista de corte político–histórico y cinematográfico en el periódico Noticias de Querétaro, su Casa Editorial.