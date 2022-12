UAQ determina expulsar a estudiante por ejercer violencia digital

De acuerdo con la rectora es la primera expulsión por delitos de este tipo que se registra en la universidad

Por Jahaira Lara

Noticias

El Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) determinó expulsar a un estudiante de la Facultad de Derecho por violencia de género de tipo digital contra otra estudiante, es el primer caso que registra la institución en este tema al considerarse una falta grave.

De acuerdo con la rectora, Teresa García Gasca, fue en el 2019 cuando se abrió una carpeta en contra de este estudiante que en su momento se encontraba inscrito en la Escuela de Bachilleres por el delito de violencia digital, al compartir material fotográfico de carácter íntimo en redes sociales de la estudiante en cuestión.

Posteriormente, precisó, se llegó en su momento a un acuerdo entre las dos partes ante la Fiscalía General del Estado de Querétaro, sin embargo el estudiante agresor reincidió, por lo que se inició nuevamente un proceso en su contra ante la UAVIG, que derivó en su expulsión cómo universitario.

Actualmente, la estudiante recibe acompañamiento por parte de la UAVIG, tanto psicológico y en caso de que decida continuar su proceso ante la Fiscalía General, se le brindará el acompañamiento legal, compartió la académica.

“Hasta dónde tengo conocimiento, sí es la primera expulsión que se realiza en la universidad por un tema de carácter digital No sé si se invoca la Ley Olimpia en este proceso, pero es violencia de género de tipo digital (…) No tenemos más detalles lo único que se trató en la Comisión de Honor y Justicia fue justamente el problema que se presentó de la exposición de fotografías personales en redes sociales, el no cumplir el acuerdo y la reincidencia cuando él ya es estudiante universitario”.

La rectora dijo desconocer los expedientes, ya que al ser la UAVIG y la Comisión Instructora organismos autónomos, únicamente tiene conocimiento de la información que se le entrega como presidenta de la Comisión de Honor y Justicia, por lo que no siempre -dijo- tiene todos los detalles de los casos.

En este sentido, explicó que el primer paso es presentar el caso ante la UAVIG, posteriormente se canaliza a la Comisión Instructora que es la encargada de llevar a cabo la alimentación del proceso, a través de interrogatorios, entre otras acciones, a fin de emitir una recomendación fundamentada y motivada que deriva a la Comisión de Honor y Justicia, dónde se discute y se emite el dictamen que se presenta al pleno del máximo órgano regulador de la universidad.