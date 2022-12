Incumplen particulares en obras de CH de San Juan

Actualmente siete de ellos continúan con sellos por no cumplir con los permisos del INAH

Por Josefina Herrera

Noticias

El secretario de Desarrollo Sustentable Municipal (SEDESUM) de San Juan del Río, Óscar Alcántara Peña, indicó que en lo que va del año han tenido que clausurar alrededor de 20 obras de construcción en edificios del centro histórico, esto debido a que incumplen con los lineamientos o no cuentan con un permiso.

En este sentido, detalló que generalmente proceden con alrededor de dos suspensiones de obra a la semana, por lo tanto señaló que la ciudadanía debe considerar que es importante que cuenten con una licencia del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), y otra del municipio por la ubicación en la que se encuentran.

“Deben de estar vigentes como unas seis o siete que están ahorita más o menos clausuradas, que no han cumplido con el procedimiento, y en lo que va del año me atrevo a decirte que han de haber sido como las 18 o 20 intervenciones, de las cuales pues a final de cuentas el particular inició un procedimiento con el INAH con su licencia, y después que obtuvo su licencia por ende su proyecto con la licencia municipal y la construcción del mismo”.

El funcionario mencionó que en este caso al incumplir con los lineamientos para poder construir puede aplicársele una multa, pero primero se le deja un citatorio, y si hacen caso omiso en pagar lo correspondiente lleva por consiguiente un procedimiento para que pueda sacar su licencia.

Asimismo, señaló que es importante que tomen en cuenta que antes de acudir al municipio primero tienen que tener el permiso del INAH para poder iniciar con todos sus trámites para la construcción, pues de no hacerlo las autoridades proceden a la clausura.

“En el centro histórico es muy importante porque deben de contar con un permiso del INAH, y en cuanto tienen la autorización del INAH pueden tramitar un permiso municipal con nosotros, si no cuenta con la autorización del INAH nosotros procedemos al sello, o inclusive el INAH también procede a la clausura de estos edificios, ahorita por ejemplo hicimos una intervención el fin de semana, hay mucha gente que piensa que no trabajamos los fines de semana, tenemos guardia para que en caso de que alguien esté haciendo una construcción puedan proceder, y en este caso fue una intervención en el centro histórico, y tenemos aproximadamente una o dos intervenciones por semana en donde nosotros llegamos y dejamos un citatorio, si no hacen caso pues se procede a la clausura”.

Una vez que hayan sido notificados y cumplan con el citatorio, dijo tienen la oportunidad de regularizarse ante las dependencias para continuar con la obra en el edificio.