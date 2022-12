Semestre en la UAQ concluye el 3 de febrero

La rectora recordó que este viernes más de 39 mil integrantes de la comunidad universitaria salieron de vacaciones y regresan el 9 de enero

Por Jahaira Lara

Noticias

En atención a las modificaciones que se realizaron al calendario escolar de la Universidad Autónoma de Querétaro (UAQ) para recuperar las clases que se perdieron durante el paro estudiantil que se mantuvo del 30 de septiembre al 28 de octubre, será el 3 de febrero cuando concluya el semestre 2022-2.

Fue este viernes 16 de diciembre que inició el período vacacional de fin de año en la Máxima Casa de Estudios y concluirá hasta el próximo 9 de enero para licenciatura, informó la rectora, Teresa García Gasca.

En este sentido, compartió que hay investigadores que continúan con actividades de monitoreo o desarrollo de sus proyectos durante la temporada vacacional, por lo que no se detienen los trabajos.

“Hay quienes se quedan a trabajar, de acuerdo a sus planes, investigaciones, experimentos y necesidades; no podemos decir cuánto es en estas fechas decembrinas, es más común que del 23 de diciembre al 1 de enero que todo esté detenido, pero siempre hay quien pueda quedarse a continuar algún trabajo en particular, pero no hay un porcentaje definido”.

La académica refirió que será hasta el segundo semestre del 2023 que se regularicen las actividades en la institución en términos del calendario habitual con el que cuenta la universidad.

Cabe destacar que son más de 34 mil estusiantes universitarios los que salen de vacaciones, más de cinco mil 200 administrativos y docentes, que suman los más de 39 mil integrantes de la comunidad universitaria.