Las otras letras queretanas: Ya hñö ma mengu / Las voces de mis familiares

POR LUIS MAURICIO MARTÍNEZ

MAESTRO EN ESTUDIOS AMERINDIOS Y EDUCACIÓN BILINGÜE

Hace dos años en Bomintzá, comunidad ñöhñö de Tolimán, por invitación de un amigo, creamos Ya hñö ma mengu / Las voces de mis familiares, proyecto que resultó en una exposición fotográfica y la publicación de un libro que documenta la memoria oral del lugar desde la voz de los adultos mayores, escrito por sus jóvenes e ilustrado por las infancias.

No partió de una inquietud académica por tener acceso a algún recurso económico o sumar logros en trayectorias profesionales, surgió años atrás, de manera natural. Luis Alberto, poeta y filósofo, y su madre, la Sra. Victoriana, médica tradicional, se han dedicado a revitalizar, en la medida de sus posibilidades, su idioma y elementos culturales, él, documentando y registrando usos del otomí; ella, socializando saberes y memorias, es decir, maquilaron promotoría cultural e investigación como respuesta a las necesidades que intuyeron prioritarias en su comunidad acumulando acervos orales y escritos en espera de ser aprovechados para beneficio de los suyos.

Este libro contiene no solo el resultado de varios meses de talleres, no solo veintiséis narraciones en hñohño a pesar del: “No sé escribir en otomí”, no solo ilustraciones de las infancias, no solo las imágenes documentando el proceso, no solo la participación de investigadores con textos introductorios; contiene el trabajo de las nuevas generaciones de jóvenes intelectuales indígenas y la certeza de que los grupos originarios son algo más que esa imagen estática, congelada en el tiempo y romantizada que el desconocimiento social insiste en legitimar. El material fue proyectado como insumo didáctico para acercar a quien se interese a la escritura de la variante del otomí de la región, por lo tanto, se ha distribuido en escuelas, bibliotecas y centros culturales de comunidades del Semidesierto queretano.

De Las voces todos aprendimos. Luis Alberto que si se abre la posibilidad de externar ideas, puede concretar un proyecto sólido al cual las instituciones arropan por su valor cultural; Victoriana, que puede confiar en personas ajenas, pues algunas buscamos el bien comunitario; quienes participaron a ampliar el horizonte de su cotidianidad y encontrar en su memoria histórica, en el temor a escribir su lengua materna, en la aventura de escuchar narraciones en hñöhñö la posibilidad de un empoderamiento donde los elementos culturales, además de ser canal vivo de comunicación, son sabiduría y ejemplo para otras regiones. Yo reaprendí a dejar que la comunidad camine, escuchar sus pasos y adaptar metodologías y objetivos a su ritmo.

Este proyecto literario es, finalmente, el recordatorio de que la literatura queretana no es solo la urbana, la visible en el panorama cultural oficial, la que se produce y legitima desde el sistema que Ángel Rama (1985) nombró la ciudad letrada, hay mucho más tras los muros de la institucionalidad que parece desdeñar no solo la diversidad cultural, sino la creación literaria no escrita en la lengua hegemónica del país.

Para saber más del proyecto: atoctli.contacto@gmail.com, redes sociales: Atoctlicultural