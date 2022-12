Sobre la libertad

POR M.PH. ALEXANDRA LOBATO

En nuestro moderno afán de seres modernos, nos gusta pensar que tenemos libertad, pero es interesante pensar qué clase de “libertad” es esa, pues la palabra (cualquier palabra, incluso la palabra “libertad”) es simplemente un conjunto de sonidos cuando aparece de la nada y como todas las palabras, vacía de sentido.

¿Cómo aprendemos y comprendemos la palabra “libertad”? (tal como las demás palabras que refieren a conceptos abstractos como “dignidad” o “idea”). Aprendemos las palabras usándolas y a la vez que aprendemos a hablar, aprendemos qué somos, qué se espera de nosotros, qué debemos dar por bueno o por malo, aprendemos cómo funcionan las cosas del mundo y creemos, ingenuamente, que bajo esas condiciones podemos vivir en libertad. ¡No hay mayor engaño que ese! Porque lo que aprendemos filtra y condiciona de forma absoluta la forma que tome nuestra persona, los senderos que tome nuestra vida.

Sin duda hay algo de “pequeñas elecciones” que alguien considerará “grandes elecciones” como qué hacer en la vida adulta, a qué dedicarse: hacer o no una familia, renunciar o no a un trabajo que no nos hace felices, dejar o no a una pareja… dudo que esas elecciones tengan una raíz en la libertad, sino por el contrario creo que están profundamente enraizadas en “lo que aprendimos”.

La crisis es de origen: no podemos aprender el lenguaje sino al mismo tiempo y de forma intrínseca a que aprehendemos una comprensión del mundo. Eso modela nuestra forma de comprender la realidad y dentro de ella nuestra estructura moral, todo ello se vuelve parte medular en nosotros, algo tan arraigado que cuando somos adultos no nos permite reconocer que todo ello fueron adopciones por aprendizaje y las consideramos, o nos gusta creer, que son elecciones en libertad.

Por ejemplo: una persona elige estudiar sistemas financieros porque es bueno para los números y es una carrera con un gran futuro económico. Bien, esa elección aparentemente libre está condicionada por los valores que esa persona adoptó y ha aceptado de manera sutil en su lista de prioridades. De este modo, la pregunta es si esa es una elección libre. Alguna mujercita joven y bella decide que debe encontrar un chico y casarse y tener hijos antes de cumplir los treinta años: lo decide bajo la certeza de que es una elección libre, pero vuelvo a las mismas preguntas: ¿Qué tan libre es alguien de tomar sus elecciones cuando esa persona está “entrenada” y ha aprendido muy bien las cosas que le han enseñado en la sociedad en que ha crecido?

Creo que una causa es que ponemos demasiada confianza en los que están a nuestro alrededor, lo que resulta absolutamente natural desde el momento en que se nace y la criatura va confiando en que alguien saciará las demandas de alimento y cuidado. De esa forma comenzamos a confiar plenamente en la humanidad: si sobrevivimos a la cuna, es porque otro ser humano puso su empeño en nosotros, y ese ser humano nos va a enseñar la verdad del mundo.

Pero lo que no podemos comprender en la cuna ni muchos años más tarde, es que esa persona (toda persona) repite patrones milenarios que cimientan el conservadurismo judeocristiano, o el liberalismo de izquierda, o ser un ferviente de la medicina naturista y el reiki, ahora más recientemente del veganismo o cualquier otro modelo de pensamiento que iremos primero adoptando como “la verdad”. Aunque en la adolescencia haya una etapa de dudas y rebeldía con lo aprendido, lo cierto es que la enorme mayoría de los seres humanos terminamos siendo adultos más parecidos a nuestros padres o a la sociedad en que crecimos, de lo que en nuestra juventud hubiéramos deseado.

A veces, me gusta invitar a la gente a “desaprender”, pero es un reto casi imposible porque estamos convencidos de que nuestras formas de pensar y comprender el mundo son ciertas, funcionan, y nos gustan. En realidad lo único que nuestro instinto está buscando es no ser demasiado diferentes de los demás, porque queremos la aprobación, la integración, lo que nos han vendido como ideas de una “vida buena”.

La noticia es que no hay escapatoria: si queremos seguir tendiendo trabajo, amigos, relaciones sociales, tenemos que hacernos de la “vista gorda” con todo lo que acabo de decir y marchar cada día a nuestras actividades cotidianas con la mentira convertida en verdad absoluta de que somos libres.

La conclusión que podría pasar por fatídica es que nos guste o no la libertad no existe, al menos no esa especie de “libertad” ambigua de la que hablamos de manera descuidada con la certeza de que esa palabra significa algo. Insisto: esa clase de libertad no existe.

Mis jóvenes alumnos odian que afirme lo siguiente (creo que lo odian por crudamente certero): esa carencia de libertad es algo inescapable. Al menos esa comprensión de las “elecciones libres” y el único atisbo por el que escapar es solamente “darse cuenta” de que todas nuestras formas de comprender el mundo han sido aprendizaje, y que no tenemos ninguna certeza de, casi, absolutamente nada.