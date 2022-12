Urbanizarán la calle Tota Carbajal

El proyecto entra en conjunto con la dignificación del Tianguis de las Garzas

Por Josefina Herrera

Noticias

Luego de que el diputado local por el IX Distrito, Germaín Garfias Alcántara diera a conocer que el Tianguis las Garzas sería remodelado, y se invertirían cinco millones de pesos para esta obra, el presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, agradeció la gestión realizada por el legislador para este comercio y refirió que dentro del proyecto se urbanizará la calle Antonio la Tota Carbajal.

El edil sanjuanense mencionó que hace falta mayor infraestructura para esta arteria dado que es una de las vialidades principales que sirve a la Maquio, y que además han sido los mismos comerciantes quienes se han encargado de construir sus banquetas.

“Se va a mejorar la Tota Carbajal, que es la callecita que da servicio a la Maquio, y es una arteria principal, y se va a mejorar con todo el tianguis, se va a incorporar, por primera vez va a ver una obra muy especial, y bueno le agradezco la gestión del diputado Germán Garfias que bajó los recursos para una primera etapa y que vamos de la mano, la calle se va a urbanizar como debe de ser porque es una calle que no tiene banquetas, éstas las hicieron los vecinos en el frente de sus comercios, principalmente son comercios, negocios y otros, prácticamente es una vialidad que no está urbanizada, tenía ya un pavimento nada más la vialidad para coches, no es una vialidad para peatones, la verdad que nos falta mucho este tipo de infraestructura para San Juan del Río”.

En este sentido, señaló lo importante que es poder dignificar a uno de los comercios más representativos de este municipio que es el Tianguis las Garzas, y que se haya logrado esta gestión que beneficiará alrededor de 300 personas.

Por otro lado, el alcalde reconoció también la intervención de gobierno del estado, ya que el proyecto ejecutivo correrá a cargo de la Secretaría de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, además de que se estaría complementando con algún recurso municipal.

“Esta callecita va a ser un ejemplo de incorporar a nuestro comercio tan querido que son los tianguis de fin de semana muy tradicional de la zona oriente, sábados y de domingo, y pues la obra es para ellos también, son cinco millones de pesos de arranque y esperamos complementarlo con recurso municipal, y bueno estamos muy de la mano con gobierno del estado, le agradezco mucho al secretario Fernando González Salinas que lo haya incorporado porque el proyecto ejecutivo lo tienen ellos, lo realizaron ellos en gobierno del estado, y una vez más gracias al gobernador”.

Aunque aún no se ha definido la fecha de inicio de la obra, indicó que ésta podría darse una vez que concluyan las ventas fuertes, es decir después del Día de Reyes para no afectarlos, y mientras tanto estarían revisando a dónde podrían reubicar a los comerciantes y manejar la logística para ello durante el tiempo que duren de estos trabajos.