Elizabeth Álvarez reacciona a la idea de Jorge Salinas de reunirse con todos sus hijos

Elizabeth Álvarez se pronunció al respecto de las últimas declaraciones de su esposo Jorge Salinas sobre la posibilidad de celebrar esta Navidad con todos sus hijos, incluyendo a Valentina, fruto de su relación con Andrea Noli.

“Mira, yo me encantan los deseos de Jorge, me dan muchísimo gusto por él y yo creo que el amor atrae amor y la paz también concilia y trae cosas buenas y, ¡qué maravilla que todo esto ocurra y suceda!, nada me haría más feliz a mí, que siempre todas las familias puedan estar juntas y unidas”, expresó la actriz en entrevista para el programa Hoy.

De la misma manera, la artista manifestó que no concibe la idea de que un padre o madre esté distanciado de sus hijos. “Yo jamás podría pensar ni por un minuto, ni por un segundo, ni por un momento de mi vida me lo imagino, la verdad es que yo estoy en beneficio del amor y de la familia y de las mejores decisiones, creo que hay que tomar las mejores decisiones en pro de todos y en beneficio de todos”.

Conjuntamente, Elizabeth señaló que ella no tuvo ningún dilema en dejar algunos proyectos profesionales por cuidar de sus pequeños. “Muy feliz y contenta porque mis hijos regresaron a la primaria, y es otra etapa de la vida, ser mamá tú sabes que hasta el último suspiro de mi vida seré mamá y eso a ninguna mamá no lo puede quitar, somos mamás ocupadas, más que preocupadas”, declaró.

Finalmente, Álvarez confirmó que luego de convertirse en madre de un niño y una niña, ya no desea repetir esta experiencia.

“Dios nos está bendiciendo en tener a León y a Max en un embarazo y la verdad es que ya no podemos pedir más, somos bendecidos y agradecidos y yo por mi parte amo a los niños y comparto, pero trato y les doy el 1000% a mis hijos de mamá”, expresó.