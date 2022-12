Jaime Camil planea dirigir y protagonizar su primer filme en 2023

Jaime Camil reveló a la prensa mexicana que entre sus planes para el próximo año se encuentra el dirigir y protagonizar un proyecto en el séptimo arte.

Al charlar con los reporteros que lo captaron en el Aeropuerto de la Ciudad de México sobre sus planes para el 2023, el actor contó:

“Viene la segunda temporada de Schmigadoon! que ya filmamos, sale yo creo que en el primer trimestre del 2023 y como productor de contenidos tengo un first to deal (primero en tratar) con Paramount, entonces estamos creando muchos contenidos y ya sabes como es este negocio, hasta que no se materializa uno, hay muchos en la burbuja, pero hay que estar esperando, haciendo audiciones”.

Acto seguido, el artista de 49 años conocido por encarnar recientemente a Vicente Fernández en una de sus bioseries, desveló sus intenciones de hacer su propia cinta.

“Estoy viendo si dirijo mi ópera prima, con mi amigo y socio el siguiente año, con Fernando Lebrija, que es un gran director y productor y haciendo una película muy bonita con él. Me entusiasma mucho guion para hacer mi opera prima y actuar en ella. Tengo varios proyectos en la nube que hasta que no se materializan, pues ahí están todos, esperando”, declaró.

Mientras esto sucede, el hermano de Issabela Camil se prepara para pasar las fechas decembrinas con personas muy especiales para él. “Con mi familia, no sabemos si en la Riviera Maya, todavía no hemos decidido, pero creo que en la Riviera Maya va a ser. Sí, vamos a hacer una cena y creo que hacemos intercambio de regalos”.

Finalmente, el artista confesó lo que hará para conmemorar la memoria de su padre, a dos años de su deceso.

“Sí, con mucho cariño siempre y sus historias más simpáticas, él era muy simpático, nos hacía reír mucho a todos, y era un tipo encantador, así que vamos a recordar historias muy bonitas. [Extraño de él] su personalidad, su personalidad, era tan encantador, tan generoso y era súper explosivo, pero en buena onda, era un tipo muy encantador”, declaró.