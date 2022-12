O.J. Simpson afronta rumores

Desde hace varios años se rumora que Khloé Kardashian podría ser producto de un amorío entre Kris Jenner y el amigo de su exesposo, O.J. Simpson.

El poco parecido entre Khloé y sus hermanas mayores, Kim y Kourtney, ya que la primera tiene facciones mucho más fuertes, es más alta y tiene un color de cabello distinto, hizo que los fanáticos crearan esta teoría, sobre todo porque Jenner era mejor amiga de Nicole Brown Simpson.

A pesar de que la socialité ha negado estos rumores, e incluso se sometió a una prueba de ADN durante un capítulo de “Keeping Up With The Kardashians”, los comentarios siempre han permanecido.

Ante este escenario, el mismo O.J. Simpson rompió el silencio, hablando al respecto por primera vez durante el podcast Full Send.

Tras la pregunta sobre si fue real que sostuvo un amorío con Kris Jenner y si Khloé era su hija biológica, se limitó a responder: “siempre pensé que Kris era una chica linda. Era muy buena. Pero sabes… yo salía con supermodelos”.

Conjuntamente, de manera tajante añadió: “El rumor no es cierto. No es ni cercanamente cierto. No, no lo soy (el padre de Khloé Kardashian)”.

En 2019 el atleta también habló de su relación con Robert Kardashian, primer esposo de Jenner, abogado y amigo personal de O.J. Simpson.

“Él era como un hermano para mí. Era un gran tipo. Él conoció y se casó con Kris y se la pasaron increíble juntos, cuando estaban juntos. Lamentablemente eso se terminó. Pero yo, de ninguna manera, nunca he tenido un interés en Kris, ni románticamente ni sexualmente. Y nunca sentí que ella lo tuviera hacia mí tampoco. Todas esas historias son mentiras, malas, sin sentido”, explicó en aquella ocasión.