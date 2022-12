Piqué se burla de México por su desempeño en el Mundial

Un reciente video del exfutbolista y expareja de Shakira, Gerard Piqué, está dando de qué hablar en redes sociales.

En este video se escucha decir a Piqué un comentario sarcástico que fue tomado como burla hacia la Selección Mexicana y su actuación en el Mundial de Qatar 2022.

Fue en una transmisión con Ibai Llanos que el exfutbolista mencionó sarcásticamente, “una pregunta, ¿en México se puede fichar? lo digo porque en México no ha habido ningún fichaje aún. No se ha anunciado nada. No sé si ha parado el país por el buen rendimiento de la Selección en el Mundial”.

Esta conversación se realizó previo a la final donde Argentina fue campeón de la copa del mundo, por lo que estaban hablando de la eliminación de México en la Fase de Grupos.

El comentario de Piqué hizo soltar las risas de los streamers y otras figuras que lo acompañaban en la transmisión en vivo, mientras que algunos otros se mostraron sorprendidos de que se haya atrevido a dar esas palabras en la transmisión en vivo.

Tras viralizarse el video del momento, algunos mexicanos le han solicitado al boxeador, Saúl ‘Canelo’ Álvarez que intervenga, pues recordemos que el mexicano le reclamó a Messi en su momento cuando se viralizó una imagen del futbolista supuestamente pateando la playera de México en los vestidores tras el encuentro entre Argentina y México en el Mundial.

Aunque más tarde esa polémica se aclaró, los internautas ahora le piden al Canelo que haga algo con los comentarios de burla de Piqué hacia la Selección, “por eso te dejaron. Canelo ve a partirle su ma… a ese we, p…nche español”, “yo opino que Canelo debería darle una p…za a Piqué. Y no solo por lo que dijo de la selección mexicana, tambié porque por su culpa se oye por todos lados esa horrible canción de la monotonía”, “Piqué, te vamos a aventar al Canelo si sigues de fanfarrón”, “Piqué, Canelo va por ti”, “Canelo, escucha esto, otro más a la lista”, “que Canelo ahora sí haga lo suyo”, “llamen al Canelo por favor”, fueron algunos de las opiniones al respecto.