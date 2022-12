Verónica Castro brindó ayuda económica a Benito Castro

Benito Castro reveló la forma en que su colega y amiga Verónica Castro le ayudó económicamente durante la etapa complicada que vivió mientras transcurría la pandemia de Covid-19.

A pesar de que el artista de 76 años es reservado con su vida personal, en esta ocasión confesó la forma en que la reconocida presentadora de televisión lo buscó para tenderle una mano en esa época difícil.

“Un día me entrevistaron por lo de la pandemia y dije la verdad, que la situación económica se me había complicado y que había que tenido que vender mi moto […] y la sorpresa más hermosa, que se me hace un nudo en la garganta, fue llegar a mi casa, ver mi celular y encontrarme con que tenía un mensaje de Verónica: ‘dame un número de cuenta para depositar’”, relató el músico.

En la entrevista concedida al programa Sale el Sol, el también actor detalló la forma en que la madre de Cristian Castro lo buscó para brindarle su respaldo.

“Primero me saludó y me dijo cosas maravillosas y después me dijo ‘por favor, no quiero que estés padeciendo, dame un número de cuenta para depositarte’. Afortunadamente cuando eso sucedió, yo ya estaba trabajando un poquito y le di las gracias, le dije ‘Vero, mi amor hermosa’, pero bueno, con eso te digo todo”, contó.

Finalmente, el artista más conocido como comediante y miembro de los Hermanos Castro, recordó la forma en que conoció a la intérprete de temas como Macumba y La movida.

“Verónica Castro empezó profesionalmente en Televisión con los hermanos Castro, con nosotros en un programa que se llamaba “TV Musical Ossart””, explicó.