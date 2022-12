“El arte es para todos”: Sergio Maya

El artista, originario de Bravo, Corregidora, inició su carrera pintando murales en jardines de niños; hoy expone su obra a nivel internacional

Texto y fotos: Laura Valdelamar

Foto: Cortesía Sergio Maya

Noticias

Sergio Maya Rivera, artista plástico, originario de la comunidad de Bravo, municipio de Corregidora, entusiasta, platica a Noticias cómo fue que se inclinó por el arte, que desde pequeño le gustó dibujar, le gusta la naturaleza, el aroma y la libertad en el campo.

“Soy una persona, como todos, soy un artista de Corregidora, vivo en Bravo y aquí tengo mi entorno, me he dedicado los últimos años al arte”.

Con una sonrisa, dice: yo pienso que ya Dios nos tiene un camino porque me gusta desde siempre, pero desafortunadamente no tenía los medios para desarrollarme, es hasta que llevo una clase en la prepa y me dan un taller de lápices de colores y me doy cuenta que me gusta el arte y obviamente los papás no te dan permiso porque no hay una cultura, menos en ese tiempo que fuera artista.

Estudió la carrera administrativa para darle gusto a sus papás, después casualmente la expresidenta de Corregidora, Blanca Pérez Buenrostro (qepd), le da la oportunidad de pintar los murales de jardines de niños, y en escuelas, y lo hago, en ese momento era contador público, deja su trabajo para dedicarse a lo que le gusta, el arte, sin ninguna preparación, hace los murales en el municipio y es cuando decide tomar un curso en Bellas Artes.

“Bueno, voy a tomar un curso en la Facultad de Bellas Artes, aquí en la Universidad Autónoma de Querétaro y me doy cuenta que estaba en la licenciatura en Artes Plásticas, no lo sabía, pero yo iba con la intención de solamente prepararme para un curso, para saber un poquito más en ese momento porque había hecho los murales en jardines de niños y cuál es mi sorpresa, que ahí está el curso propedéutico que duraba 6 meses para hacer la carrera, me meto y sin pensar que iba a una carrera me quedo entre los aspirantes, directo a la licenciatura, de ahí parte mi camino, de ahí parte todo me entrego totalmente al arte y estudio una carrera y de 2005, 2007 que salgo y partir de ahí me dedico al arte”.

Refiere que ya traía el arte, pero no tenía los medios para hacerlo, no había más posibilidades, entonces se paga la carrera y se dedica totalmente a su pasión, la pintura plástica.

Sin dejar de mover sus manos, a pregunta expresa, refiere que al vivir en Bravo, su entorno de vida ha sido la naturaleza, por lo que su inspiración son las imágenes del campo, del cielo, de los lagos, “simplemente en eso me inspiro, en esas cosas que crees que no es una belleza, lo encuentras ahí, la inspiración, totalmente de texturas, colores, formas, luces hay una gama inmensa de imágenes. Yo creo que la lente humana no alcanza a percibir, pero hay mucho”.

Con orgullo refiere que tiene más de 60 exposiciones individuales

y colectivas, pero su trabajo ha sido en Corregidora, El Pueblito, Querétaro, ha expuesto en el Estado de México ha expuesto en San Miguel de Allende, en El Oro, en Acambay, en Celaya y últimamente está exponiendo en León, Guanajuato.

Su talento lo ha llevado a exponer a la Cámara de Diputados en la Ciudad de México en este año, y en el extranjero en países como Costa Rica, Brasil y se introdujo en el mundo de la moda al pintar dos vestidos que los mueve una diseñadora y los ha llevado a España, Perú, China y a Estados Unidos. “Mi pintura se ha movido en otros lugares, en otros países”.

Con el carisma que lo caracteriza, menciona que sus pinturas se han exhibido en foros internacionales, como en ferias, en la Alianza del Pacífico donde participan países como Perú, Chile, Colombia, y México, ha estado con los líderes del norte de Canadá, de México y Estados Unidos, quienes han visto su obra entonces, “pues sí, sí, he expuesto en otros lugares y no me la creía, pero si yo estoy ahí”.

Al cuestionarle sobre la pintura de sus vestidos, expresa que se iba a realizar un Congreso Internacional de la Salud aquí en el estado, para ese congreso iban a meter el arte y viene una diseñadora internacional de la empresa Takasami, Rosario Mendoza que es un muy muy famosa, iba a traer una pasarela pero de arte, ella pinta los estados de la República en vestidos de manta mexicanos, pero no estaba Querétaro, en ese momento me dan la oportunidad, pinto dos, uno de la Pirámide de El Pueblito y en otra pinta nopales y garambullos y ese vestido se hizo famoso.

“Yo la verdad soy sincero, no pensaba pintar vestidos, porque dije, cómo voy a pintar un vestido, pero cuando me te das cuenta que vas a pintar en un formato diferente, irregular ,es una obra de arte en otro lugar y lo pinté jamás pasó por mi cabeza que uno de esos vestidos se hiciera famoso y me ha abierto las puertas en otros lados, mi pintura de nopales, espinas, y garambullos, es lo que nos representa a México, simplemente acepté un reto y algo del que no estaba seguro, se hace famoso y eso es parte de la historia que tengo en la pintura, lo que se puede decir el arte en la cultura mexicana y pues un poco relacionado con la moda”.

Resaltó que si llega otro proyecto de esta naturaleza de pintar vestidos, lo hace, porque es llevar el arte a otros rincones del mundo.

Algunas de sus pinturas se encuentran en un hotel en la calle de Isidro Hernández en la cabecera municipal de El Pueblito, tanto murales en madera y lienzo como en las sillas, las cuales están diseñadas de acuerdo al nombre de cada habitación, como pasión, amor, libertad, esta última representada con aves volando.

Sus exposiciones llamadas “Entre flores y espinas”, “La textura de la luz”, entre otras relacionadas con naturaleza, agrega que ha participado en eventos internacionales como el Ibérica Contemporánea que es un Festival de Flamenco que se lleva a cabo cada dos años aquí en Querétaro, y ese festival lo promueve la institución de ProArt, esta institución es de danza, pero van dos años que convocan a 20 artistas queretanos para pintar esculturas relacionadas con el festival, en las que ha participado, en 2019 pintaron una escultura de corazón y cada artista le da su toque, las cuales se están exponiendo actualmente en León y la de Mariposas que se encuentra en el Museo Anbánica de Historia (MUSAH) en El Pueblito, a la cual convocaron en el 2021 y tiene la fortuna de participar y son esculturas ahora de Mariposa que están intervenidas, en fibra de vidrio, pero pintadas, exposición que se mantendrá hasta fines de enero del 2023.

En cuanto a su técnica, sin dejar de sonreír, menciona que como artista, nunca terminas de prepararte, de estudiar, de investigar y de practicar, pero yo creo que como cualquier profesión tienes que buscar y saber todas las técnicas o tener un conocimiento de las técnicas de la plástica, si dominas una, tal vez las siguientes sean un poco más fácil, pero depende para qué y en qué vas a pintar, por ejemplo para los murales, es el acrílico, el óleo se pinta más en tela y en madera, pero las esculturas de las que hablamos que son fibra de vidrio son hechas en acrílico, entonces de acuerdo a la superficie, tienes que saber cuál es la técnica que vas a aplicar en una obra entonces, creo que debes de tener el conocimiento prácticamente de casi todas las técnicas.

Refirió que todas las técnicas son bonitas y tienen una cualidad diferente, pero últimamente está pintando más en óleo y en acrílico.

Sobre sus exposiciones expresó que cada una te llevan a algo, al ser diferentes foros, diferentes oportunidades, tanto que ha salido al extranjero a exponer, son experiencias diferentes, te dan la oportunidad de museos, en galerías o hasta en lugares públicos, “viene un proyecto que voy a hacer figura del club de Gallos Blancos entonces todo eso te lleva a lugares. Yo creo que lo bonito es que la gente vea el arte, que lo disfruten, eso es lo que te llena de satisfacción, que el mensaje llegue a alguien, pero en realidad todas son bonitas, porque para mí es lo mismo que expuse en el Congreso de la Unión, en San Lázaro, que son foros internacionales a exponer en la calle”.

El arte apunta, no es solamente para algunas esferas, el arte es para todos, si te invitan a que expongas en un mercado es fabuloso porque lo bonito es que el arte se aprecie y lo disfrute todo tipo de nivel de personas, todas son importantes.

Sobre sus proyectos para el próximo año, menciona que tiene exposiciones, eventos internacionales, hay algunos ya en pie, y van abriendo puertas.

En cuanto a lo que falta por hacer señala, “a la mejor dices ya estuve en el extranjero, ya estuve en un foro internacional, ya mis pinturas las vieron presidentes de otros países, yo creo que lo que venga es bueno, sin embargo me gustaría exponer un poco más de mis obras en más países, que el mensaje llegue a más gente, son tantas cosas que lo que se te presente, lo que Dios te ponga en el camino para mí va a ser bueno”.

El mensaje de sus pinturas en cuestión de la naturaleza, expresa que le costó mucho hacer un estilo de naturaleza porque no es como que no lo veo tanto, es que aprecies a través de los sentidos las maravillas que Dios te pone en el mundo, que no las vemos, el ojo alcanza a ver millones de colores y no nos damos cuenta, que veas lo que te mueve es solamente para satisfacción del espíritu, solamente estás replicando muy poco de lo que ves, pero ese es mi mensaje de que te des cuenta que es el alimento que tienes del espíritu, se ve a cualquier hora del día, tanto en atardeceres, amaneceres, en la naturaleza, en los colores, en las texturas en que aprecias y que sea un alimento para el espíritu.

Para finalizar Sergio Maya Rivera, invita a la ciudadanía a apreciar el arte, porque así como se alimenta corporalmente, físicamente, es necesario alimentarse espiritualmente, y el arte es un medio para hacerlo, y trae muchos beneficios.