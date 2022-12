Reciben diputados 130 mil pesos de aguinaldo

Por Sergio Hernández

Noticias

Los diputados seguirán devengando 56 mil pesos mensuales y cada bancada tiene asignada una bolsa de recursos que se asignan de acuerdo a sus proyectos, dio a conocer el diputado Gerardo Ángeles.

“El sueldo es de 28 mil quincenales -56 mil mensuales- el otro dinero que se otorga son paquetes que se hacen por fracción parlamentaria y se van ocupando de acuerdo con quién va teniendo cuestiones, pero no es que se entregue, sino de esa bolsa cada uno va a meter su solicitud y se lo van aprobando, pero esa aprobación es de la Junta de Coordinación Política”.

Señaló que no hay obligación para tener una Casa de Enlace, pues algunos diputados la tienen otros no, no hay una obligación y dentro de ese paquete él que tiene una casa enlace lo pide y paga su casa enlace, el que no la tiene seguramente no la pide, pero no me toca autorizar eso.

Informó que en este periodo cada diputado recibió 70 días de aguinaldo lo que hace una cantidad de 130 mil pesos.

-¿Usted considera justa su dieta?

-Pues fíjate que esa parte no me toca a mí valorarla, cuando llegue la dieta que estaba, es la dieta con la que trabajamos y creo que lo importante es hacerla rendir, hacer el trabajo y finalmente cumplir con los compromisos que uno toma.