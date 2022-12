Analizan incremento salarial para policías

Por Josefina Herrera

Desde hace varios años, los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río no han registrado un incremento salarial, por lo tanto se estaría analizando para este próximo 2023 si es posible brindarles este incentivo.

El presidente municipal Roberto Cabrera Valencia, señaló que este año ha sido complicado financieramente, lo cual los ha frenado en poder avanzar en varios proyectos, y más aún cuando los ingresos no han sido los esperados.

“Estamos tratando de estirar más la liga, prácticamente esperamos recibir el mismo recurso del 2022, un año de salida de pandemia, con pandemia todavía, claro ya con mucha mayor movilidad, sin embargo no tuvimos un repunte importante en ingresos, no alcanzamos el histórico 2019 que son mil 350 millones y haremos un corte de caja, estamos recibiendo ahora me imagino que por los aguinaldos, por la responsabilidad de muchos ciudadanos pagos de fin de último momento por el resto del año y haremos un corte de caja que estaremos platicando en primeros días del año que entra, es decir en unos días”.

Respecto al incremento salarial, refirió que tendrán que hacerse ajustes en la administración para economizar y de esa manera plantear la posibilidad de otorgarles un aumento, pues considera que se lo merecen por el empeño que le ponen diario a su labor.

“Con todo y eso vamos a hacer un esfuerzo, y estamos viendo cómo ajustamos, cómo recortamos en algunos rubros para poder tener un aumento salarial a nuestras policías y a nuestros policías que se lo merecen, y que desde hace algunos años no lo tienen”.

El edil sanjuanense aprovechó para invitar a todo aquel joven que desee ingresar a las filas de la corporación se inscriba, ya que la convocatoria continúa abierta, sobre todo ahora que ya algunos policías están por jubilarse.

En este sentido, mencionó que es importante que quiénes deseen hacer esta carrera policial cuenten con vocación de servicio, ya que es fundamental, pues este oficio requiere de un gran compromiso con la ciudadanía.

“Se nos están jubilando más de los que llegan, entonces tenemos un problema, invitamos a los jóvenes que tengan vocación de servicio, que quieran hacer una carrera profesional de policía debe ser algo muy bonito, para quien tenga la vocación, para quien tenga la inquietud, formar parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, los invitamos. Es una convocatoria abierta todo el año, en cualquier momento se pueden acercar”.