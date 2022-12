Bengalas y cebollitas inundan los cruceros de Querétaro

Familias mantienen la tradición de comercializar estos productos

Por Daniela Montes de Oca

Noticias

Las bengalas de luz, las cebollitas y artículos de este estilo son tradicionales de las fiestas mexicanas, es por ello que en cuanto da inicio la época navideña, decenas de vendedores llegan a las calles y cruceros para vender los productos, ventas que contribuyen a la economía familiar.

Aunque las bengalas y las cebollitas son baratas, sí implican un ingreso para las familias que las están comercializando, cabe recordar que este es mucho menor al que se tenía en otros tiempos cuando los fuegos artificiales no estaban prohibidos.

Así que de unas semanas para acá los vendedores de estos artículos comenzaron a aparecer en las calles y cruceros, son familias completas que comercializan, yendo por diferentes calles para probar en cuál tienen más suerte, hasta los más pequeños lo van ofreciendo de carro en carro. En un recorrido que realizó esta Casa Editorial se vio a unos hermanos pequeños ofreciendo los artículos en el alto y jugando mientras estaba el verde, ellos traían cebollitas y bengalas; mientras que en otra zona una familia completa ofrecía todavía más artículos. Estas ventas pueden significar un ingreso importante para dichas familias.

Además, estos productos también se pueden adquirir en internet, en páginas especializadas en su venta así como en portales donde ofertan todo tipo de artículos, lo que hace más difícil su control

Aun cuando las autoridades han buscado concientizar a la sociedad acerca del riesgo en su uso, los mexicanos continúan consumiéndolos, por lo que se lanza una serie de recomendaciones para las familias, para que dentro de todo su uso sea el más responsable posible: no mantenerlos en botellas o latas, es mejor dejarlos en el suelo; no acercarlos a fuentes de calor o al sol; no deben guardarse en los bolsillos; evitar que los niños hagan la quema y si lo hacen siempre bajo supervisión de un adulto; no quemar varios al mismo tiempo y darle un destino adecuado a las sobras.