Se descarta Carlos Peñafiel para alguna candidatura en Querétaro

Estará concentrado en su encomienda como Embajador en Corea

Por Sergio Hernández

Los vientos del espíritu, solamente el creador los conoce, pero yo no me veo en ninguna candidatura, así se descarta el segundo dirigente de Morena en la entidad y hoy embajador en Corea, Carlos Peñafiel.

“Hoy tengo una encomienda de ser embajador de México en Corea, literalmente voy a estar del otro lado del mundo a 14 horas de vuelo entonces estaré concentrado en eso”

Dijo que su historia de vida es muy curiosa, hay que recordar que yo vengo del sector empresarial, yo soy empresario hace muchos años, llevo 30 años aquí en Querétaro que también fue diplomático durante 3 años y medio en París representando a nuestro país en temas de comercio, competencia, mejora regulatoria, negociaciones en acero, desarrollo sustentable por una historia que sería muy larga ahorita de contar, en algún momento conozco al licenciado López obrador, me invita a conformar Morena.

Soy de los fundadores, soy el primer representante ante el Instituto Estatal Electoral del partido aquí y en 2015 el segundo Presidente, es por todos sabido que en 2018 entrego buenas cuentas, hay que recordar que el Presidente López Obrador gana a Ricardo Anaya hasta aquí en su tierra y le gana por 7 puntos que no fue cosa menor, hasta en su casilla (el Campestre) le ganamos, y dada mi trayectoria en el sector empresarial, me invitan a la embajada.

“Si tú me hubieras preguntado hace 20 años, sí yo aspiraba a ser embajador de México la verdad es que eso no estaba en mis planes pero yo soy católico como todos y creo mucho en los vientos del espíritu y con los vientos del espíritu me han traído a estos lares, lo que sí te puedo decir es que cuando platico cuando el entonces Presidente electo, el licenciado López obrador, recién había ganado y me dice Carlos, ¿Dónde puedes apoyarme en este proceso de transformación de acuerdo a tu perfil y a tu experiencia? y le comenté brevemente mi currículum y obviamente la diplomacia era algo que estaba ahí donde yo ya contaba con experiencia al igual que la parte empresarial y al poco tiempo él decide enviarme República Dominicana que es un país en donde los temas económicos tienen preponderancia además de los temas tradicionales diplomáticos y de los diplomacias consular entonces un país que iba muy de acuerdo a mi perfil y hoy pues decide enviarme otro país donde los temas económicos son relevantes, seguimos dentro de mi perfil”.