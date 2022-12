Familias se preparan para la cena de hoy

Alza en precios de los productos ha derivado en cambios en el menú y presupuestos

Por Jahaira Lara

Noticias

La variedad de platillos que estarán esta Nochebuena y Navidad en las mesas de las familias es amplia, según los presupuestos que se destinen para este fin, pero principalmente los precios que se logren encontrar en mercados y supermercados de las proteínas, vegetales, frutas y demás complementos que se planean emplear en su preparación.

Pollo, carne de res, cerdo, camarones, pescado o hasta pavo, son diferentes las elecciones de la población a la hora de acudir a realizar las compras de los ingredientes para sus platillos, que van desde los tradicionales como los romeritos, bacalao, pavo con un sin fin de opciones de relleno, cerdo en diferentes cortes y salsas, pozole, tamales y ensalada de manzana; hasta aquellos más de autor, según el ingenio y el recurso económico con el que se cuente para este fin.

Y es que Graciela Pérez, madre de familia y empleada de una empresa fabricante de autopartes, coincidió que no son recetas las que faltan para la preparación de un gran menú para esta Noche Buena, sino dinero para poder comprar todos los ingredientes requeridos; ya que la inflación ha impactado “severamente” durante todo el año los precios de diferentes productos alimenticios; lo que ha pegado en los bolsillos de las familias.

“Pues sigue muy complicada la situación, yo creo que la economía de muchas familias no es la mejor en estos momentos, por lo que vino con la pandemia, luego la inflación y los gastos nada más no se detienen, todo está carísimo. Seguro será una Navidad difícil para muchos, pero pues yo le digo a mi familia, que lo importante es que estamos juntos, ya lo que comeremos pues ya no la ingeniaremos para que sea especial y pues no gastar tanto”, refirió, al compartir que su presupuesto para la comida es de mil 500 a mil 700 máximo y contempla cocinar pozole.

Por su parte, María Leticia Villagran compartió que su esposo, el principal sostén de su familia estuvo desempleado por cerca de un año, lo que afecto la estabilidad económica de su familia y a pesar de que hace tres meses logró colocarse en una empresa; el presupuesto será limitado para festejar esta Navidad, tanto para la comida como para los obsequios.

“Para la comida espero no gastar más de mil pesos, festejaremos con toda la familia y nos toca llevar un platillo a cada quien; estoy viendo los precios para poder decidir más o menos qué preparar, aunque no sea muy navideño el platillo, porque luego las cosas para preparar que los romeritos con su tortita de camarón o los tamales, que es lo que más nos gusta, están muy caras; ya será para el otro año con favor de Dios que pasemos estas fechas más tranquilos”.

En su momento, Pastor Hernández, comprador asiduo del Mercado de la Cruz, señaló que aunque son fechas que prepara junto a su familia con anticipación, en los últimos años ha podido percibir como poco a poco el presupuesto que originalmente destinaba para las compras, le alcanza para comprar menos cosas por el incremento en precios. Para este año, dijo, estiman gastar alrededor de tres mil pesos.

Es así como las familias han tenido que adaptar año con año su presupuesto o su menú para hacer frente al alza en precios, no solo en alimentos sino en todo una serie de productos que van de los de necesidades básicas hasta de lujo.