Mantiene CMPCQ operativos para evitar venta de pirotecnia

Por Jahaira Lara

Noticias

Con el objetivo de evitar la venta de pirotecnia en vía pública, durante este fin de semana y previo a los festejos de fin de año, se continuarán los operativos en diferentes puntos de la capital queretana en coordinación con los cuerpos de seguridad, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Coordinación Estatal de Protección Civil, informó el titular de la Coordinación Municipal de Protección Civil de Querétaro, Francisco Ramírez Santana.

Tan solo durante una intervención llevada a cabo los primeros días de la semana en el Mercado de Abastos, informó, se logró asegurar alrededor de 250 kilogramos de artificiosa pirotécnicos, por lo que se mantendrá es estas acciones.

Al respecto, reiteró el llamado a la población y a los comercios a evitar el manejo, venta y resguardo de artificios pirotécnicos; pues dijo, muchas veces se cree que las cebollitas, chisperos o bengalas no representan ningún riesgo, cuando no es así y pueden alcanzar altas temperaturas que representen un riesgo para la población.

“Vamos a continuar con estos operativos de la mano con los cuerpos de seguridad, con la Secretaría de la Defensa Nacional y cuerpos de Protección Civil Estatal y municipal, en este momento no puedo compartir donde llevaremos a cabo los operativos; pero lo haremos el resto de la semana (…) Hacer el llamado a la población, a los comerciantes, a evitar el manejo, venta y resguardo de artificios pirotécnicos; muchas veces creemos que las cebollitas, chisperos o bengalas no representa ningún riesgo pero por supuesto que sí y el riesgo es para quién la maneja, compra y almacena”.

Luego de que se diera a conocer la prohibición de la pirotecnia en el municipio de Tequisquiapan, el funcionario recordó que en el municipio de Querétaro también está prohibida de facto la venta de pirotecnia, tras aclarar que los municipios no tienen la competencia de autorizar la venta de estos productos, ya que se trata de una facultad federal de la Sedena, por lo tanto, está prohibida su comercialización en las calles, aunque no haya un aviso expreso de ello.

“Existe a nivel nacional una única entidad gubernamental dedicada a los artificios pirotécnicos, que es el Instituto Mexiquense de Pirotecnia y sin embargo nosotros hoy no podríamos prohibir su venta, toda vez de que no la autorizamos, me refiero a que en nuestro municipio tampoco está autorizada la venta por parte de nosotros, está prohibida porque no es una competencia de nosotros poder autorizar o no la venta de artificios pirotécnicos”, puntualizó.