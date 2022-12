Celebridades que han festejado Navidad con lujosos regalos

Mariah Carey

(EL UNIVERSAL).- La Navidad y el Año Nuevo siempre es un buen motivo para dar regalos extraordinarios, pues generalmente algunas personas esperan estas fechas para demostrar cariño a sus seres especiales a través de detalles significativos, sin embargo, hay quienes se pueden dar el lujo de regalar mansiones, coches y hasta excéntricas joyas. Te contamos el caso de tres famosos que recibieron o dieron presentes costosos.

Mariah Carey

Mariah Carey, o como algunos la llaman: la “Reina de la Navidad” debido a su exitoso sencillo “All I want for christmas is you”, forma parte de esta lista de famosos, pues a pesar de que en la canción menciona que no pide mucho para la fecha decembrina, en realidad su esposo Nick Cannon ignoró sus deseos.

En la Navidad del 2011, el cantante le regaló un auto Rolls Royce Phantom de $ 400 mil dólares, esto previó a que recibieran a sus dos gemelos.

Por aquel entonces, Carey no podía creer el sorprendente detalle de su amado, incluso tuiteo un mensaje al respecto.

“Aún estoy superando mi regalo de Navidad de @NickCannon. Matrícula: mamá MC”, se leyó.

La intérprete añadió que el modesto auto también estaba personalizado. Actualmente cada uno de esos modelos está estimado en 28 millones de dólares.

Hasta ese momento la feliz pareja llevaba tan solo poco más de dos años casados.

Beyonce y Jay Z

Beyonce y su esposo Jay Z también se han “disputado” el pleito entre los regalos excéntricos, aunque el presente no fue para ellos mismos, sino para su hija Blue Ivy Carter que en 2013 a penas cumplía un añito, esto no frenó el lujo.

Resulta que la bebé nació en una fecha muy especial, el 7 de enero, día que concluye con las festividades anteriores.

En 2013, el retoño recibió ni más ni menos que una muñeca Barbie, pero lo sorprende fue el costo, ya que estaba valuada en 38 millones de pesos. ¿Pero la muñeca volaba?, no se trataba de un modelo con alas como las que llegó a sacar la marca en los 2000, sino que contaba con 160 diamantes incrustados y aplicaciones en oro blanco en sus joyas.

La orgullosa pareja explicó que nada era demasiado para su pequeña, por lo que querían que pasara un día espectacular.

Kathy Hilton y Rihanna

La cantante Rihanna se convirtió en madre el pasado 13 de mayo y esta será la primera temporada navideña que compartirá junto a su hijo.

si bien la famosa y su esposo A$AP Rocky se han esforzado por mantener al bebé lejos de las cámaras, ahora salió a la luz un costoso regalo que la madre de Paris Hilton, Kathy, le dará a la intérprete de “Dancing in the dark” en este 2022.

Fue a través de “PageSix” que la millonaria reveló le regalará un juguete de $500 dólares para su hijo.

Se trata de un Power Pony interactivo, un caballo elaborado a mano que “cobra vida” en menos de 15 minutos, señala su página oficial.