Ha incrementado un 10% la recolección de basura por festividades

Por Josefina Herrera

Noticias

En promedio se recolectan 285 toneladas diarias por las posadas y otros eventos

Durante estas fechas decembrinas la recolección de basura ha incrementado hasta un 10 por ciento, así lo manifestó el secretario de Servicios Públicos Municipales, Joaquín Alfaro Reyes, y esto se debe por las posadas y otros eventos conmemorativos que se han desarrollado.

El titular de esta área mencionó que el trabajo para ellos se ha intensificado en esta temporada debido a que la intención es mantener la ciudad limpia, y aunque dijo se hace durante todo el año, en estos días se carga aún más para ellos.

“De un cinco a un 10 por ciento más o menos de aumento, ahorita pues es por las posadas, por los eventos, ya se han visto muchas fiestas, y si te das cuenta pues ya se tuvo lo del 12 de diciembre y cosas así que estuvieron las fiestas fuertes, realmente si me aumentó un poquito lo del centro, me creció por los eventos que hubo, pero estamos trabajando como siempre”.

Refirió que en promedio se están manejando entre 280 a 285 toneladas de basura diariamente, pero aunque les ha crecido el trabajo por las distintas fiestas, el personal ha ido atacando los distintos puntos.

Además, señaló no sólo se han estado centrando en el primer cuadro de la ciudad, pues también se ha hecho un esfuerzo por arreglar la zona oriente para que se vea más atractiva en esta temporada.

“Vamos a diferente zonas, se han hecho muchos cambios de aquel lado, se ha estado trabajando sobre la zona oriente, y ahorita venimos para acá a trabajar un poquito en boulevard Hidalgo, limpiando camellones y partes principales para que se vea bonito todo San Juan del Río”.

En cuanto a las rutas que maneja Servicios Públicos, indicó que son 32 diarias entre tres turnos, y éstas se mueven por todo el municipio. Es importante recordar que este 25 de diciembre y 1 de enero no se trabajará en la recolección.

Respecto a si se requiere de mayor personal para el año que entra, mencionó que sí hace falta, pero eso tendrán que platicarlo en su debido tiempo con el alcalde, sobre todo porque ha manejado que habrá ajustes en la nómina.

“Vamos a platicar con el presidente porque si nos hace falta personal para mantener la ciudad como él quiere, vamos a hacer una revisión mínimo una vez a la semana. Este año se me jubilaron como 10, 15 personas, no tengo el dato completo real pero si se me jubilaron bastante gente, y estamos a la espera que se puedan cubrir”.