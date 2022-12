Jugadores de los New York Giants viven tiroteo

La NFL es una de las ligas que no para en fechas navideñas, y en pleno día que se festeja la “Noche Buena” se inició la Semana 16, aunque para algunos no fue como ellos lo esperaban, ya que previo al partido ante los Vikings, los New York Giants vivieron momentos de tensión, al presenciar un tiroteo en un centro comercial.

De acuerdo con información de TMZ, algunos jugadores de la franquicia neoyorquina y el locutor de este estaban en el Mall of America la noche de este viernes debido a que el equipo decidió hospedarse a un costado de dicho centro comercial y aprovecharon para ir de compras; sin embargo, no contaban que momentos después se desataría el hecho delictivo.

Según informes policiales, el tiroteo comenzó con un altercado entre dos hombres, uno de ellos de 19 años que fue asesinado a tiros. Los jugadores de los Giants se mantuvieron a salvo y regresaron a su hotel sin problemas; por otro lado, Bob Papa, el locutor del equipo, escribió en sus redes sociales que se encontraron fuera de peligro al momento de los lamentables hechos.

Los New York Giants marchan en el tercer lugar de su división con marca de 8 partidos ganados y 5 perdidos y este 24 de diciembre jugarán contra los Minnesota Vikings en busca de una segunda victoria consecutiva.