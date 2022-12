Prepara Marcia Solórzano informe de actividades

La diputada federal por el II Distrito, Marcia Solórzano Gallego, ya prepara su primer informe para presentarlo el próximo 19 de enero a las 5 de la tarde en el Hotel Excellence, en el que estará rindiendo cuenta sobre las actividades que ha realizado durante este 2022.

La legisladora recordó que los municipios que le corresponden son San Juan del Río, Tequisquiapan y Ezequiel Montes, por lo tanto estaría invitando tanto a autoridades estatales, como municipales, dentro de estas localidades, así como personalidades y representantes de los distintos sectores.

Refirió que parte de lo que vendrá en su informe, principalmente es el trabajo legislativo que se ha estado realizando respecto a su comisión y algunas iniciativas que se han presentado, así como actividades dentro de su distrito.

“Tanto en Cámara, como aquí en los municipios por parte legislativa, con la parte que se ha estado trabajando dentro de las comisiones de las cuales se integran como a las ganaderías, competividad, y la de vivienda; las iniciativas que he tenido personales que he presentado en la Cámara, y eso es la parte legislativa, y en la parte del distrito pues es el trabajo que se ha tenido con los diferentes programas que estoy desempeñando dentro del distrito, como son lo de las mastografías en la parte de salud, las esterilizaciones para mascotas, los cursos que sigo implementando en los tres municipios para la autosustentabilidad en las mujeres, estamos entregando jitomate para apoyar la economía, hemos estado entregando jitomate de manera gratuita en diferentes colonias y comunidades, y también el trabajo que está haciendo con la congregación de Mariana Trinitaria con los tinacos, pintura impermeabilizante, calentadores, que son subsidiados, y dar a conocer todo lo que sea a hecho en el año”.

Indicó que ha sido complicado para ella el poder estar más al pendiente de los municipios que le corresponden debido a que le demanda mayor tiempo estar en la Cámara de Diputados, sin embargo siempre que tiene la posibilidad busca mantener esa participación, cercanía y compromiso con la gente para atender a sus necesidades.

“Independientemente que me voy toda la semana a la Ciudad de México no se me ha olvidado el tener la participación, la cercanía, el compromiso, he estado regresando para atender las peticiones y atender las gestiones, y ayudarlos a canalizar al área correspondiente”.

Respecto a los objetivos que se proyectan para el siguiente año, mencionó que la intención es seguir recorriendo los tres municipios, y buscar la manera de darse el tiempo para hacerlo, pues aunque este 2022 fue complicado, sólo estando en campo puede darse cuenta de lo que realmente necesita la gente.

“Para el siguiente año yo creo que es el seguir recorriendo los tres municipios, pues no es fácil por el tiempo que requiere estar en la Cámara, el estar acercándonos más a la parte que no nos dio tiempo en este año lo quiero recorrer todo, los tres municipios, y atenderlos para entregar buenas cuentas para el 2024, a lo mejor tener otro tipo de programa porque muchas veces la parte que te hace el que tú te estés acercando a los municipios es diferente, hay distintas necesidades”.