El momento histórico

Una Queretana en el Congreso de la Unión

Diputada Federal, Paulina Aguado Romero, la fuerza de la tradición y el orgullo familiar.

Por Luis Montes de Oca

Noticias

Mi abuelo materno, Jesús Romero Santoyo, fue encarcelado por haber defendido la creación del PAN, fue uno de los que apresaron por pensar distinto al régimen, nos confía la diputada Federal Paulina Aguado Romero y agrega —en una larga charla en su domicilio, entre arte y pájaros que hacen acrobacias y otro que caminan abanicados por hermosas plumas—: Gómez Morín tuvo que interceder por ellos, mover sus contactos y lograr que los dejaran en libertad.

En la mirada de Paulina están esos tiempos en que con todos sus primos se adueñaban en sus bicicletas del Querétaro centro; la pandilla que corría a la tienda del Sol para subirse y bajar por la escalera eléctrica, la primera en esta bendita tierra y ellos trataban de meterse porque los vigilantes les cerraban las puertas para que no escandalizaran y más que a descomponer, fueran a las timarse entre tanto grito y brinco.

Paulina Aguado Romero, diputada federal, mamá, esposa, pintora, abogada, promotora, con vasta carrera en el sector público responde a las preguntas sobre el México actual y la situación que nos corresponde vivir y en los legisladores vivir este histórico momento desde el Congreso de la Unión:

—¿Cómo está México, Paulina?

—Estamos pasando por muchas adversidades, desafortunadamente el gobierno que tenemos en el Poder Federal ha mantenido un ejercicio de desventaja para las y los mexicanos en muchos sentidos.

Dentro de los primeros factores está —agregó— el recorte tan trascendental a la Educación, a la Salud, recorte económico y de apoyos a las Asociaciones Civiles, que trabajaban con niños en vulnerabilidad en todo el país; nos hemos sentado desde la Comisión de Asuntos de la Niñez y de la Adolescencia, con representantes de 800 asociaciones que nos preguntan: ¿qué está pasando? ¿Por qué a ellos les quitan los apoyos, con lo que atendemos a chiquitos que están pasando por situaciones críticas?

Vemos esa enorme polarización que han mantenido con una narrativa muy agresiva que han hecho de ese México en que todos éramos muy solidarios ante una catástrofe; ahora se ve dividido, confrontado, tenemos factores de riesgo, como el tema de la militarización, las constantes formas de querer modificar la ley, de vulnerar nuestra Constitución, de quitarle el poder a los dos Poderes, el Legislativo y el Judicial, estos dos poderes que a final de cuentas hacen un contrapeso en este sistema que tenemos como Nación y vemos que ese ejercicio ha deteriorado mucho el orden de nuestro país.

Lo más importante —abundó Paulina— es que se está y se ha estado atentando directamente contra el orden de la nación y por orden entiéndase la paz, también, porque el orden genera paz, estabilidad, pero cuando no lo tiene todo se empieza a volcar y es una sinergia, que ya estamos empezando a padecer.

Un peligroso cóctel

Hay que decirlo: hay más pobres en México, aumentó el número de pobreza como nunca antes en la historia de México; el número de delincuencia, la violencia contra la mujer y la inseguridad.

—¡Qué cóctel! —apuntamos.

—Cuatro factores con los que todos los días vivimos —responde.

—¿Esa es la 4T?

—¡Exacto! y esto aunado al despliegue de iniciativas y reformas que en mi caso en particular, me está tocando ver y vivir y que van en contra, completamente, de Derechos Humanos, de libertades, de la democracia de la justicia.

Lo que vemos ahorita en el país es que son tantas y tan constantes las malas noticias y las intervenciones para alterar a la Nación, que de pronto corremos el enorme riego de acostumbrarnos a esa narrativa y eso es lo que no debemos permitir.

Hoy —dijo— nos toca a los mexicanos, como lo hicimos en la marcha del INE, salir, estar enterados para entenderlas consecuencias y estar prevenidos, porque ahorita gracias a las redes sociales y a los medios de comunicación, que son los grandes héroes de la Nación; las mujeres que están marchando, los militares que viven una circunstancia que vulnera sus Derechos Humanos en gran medida, porque los están poniendo a hacer cosas para las que no están capacitados; los están arriesgando e imponiendo actividades para las que ellos no estaban formados.

Por todos lados vez que se están vulnerando los derechos humanos y la dignidad de las personas, de los niños en situaciones de calle en situaciones lamentables.

—¿Qué sigue ante este panorama?

—Lo que toca es que todos estos héroes que están formando parte de este proceso histórico, nos sirvan como un emblema para estar bien informados. No debemos de perder en ningún momento la necesidad de estar al día con el día porque a final de cuentas, todos vamos a ser un parteaguas de esta historia y nos va a tocar celebrar o sufrir el desenlace de lo que está pasando y ya lo estamos sufriendo la situación es compleja, pero tenemos mucha participación ciudadana, que está con toda la intención de formar parte de un proyecto de nación, nuevo, vivo, fresco, a sabiendas de lo que está pasando ahorita.

No debemos desaprovechar es voluntad de muchos ciudadanos y debemos de participar y por eso cuando la gente me pregunta: ¿Qué hacemos? La respuesta es: entérense de todo lo que puedan, porque el desastre va muy rápido.

La marcha del INE fue un gran contrapeso… pero ¿por qué salimos triunfadores de esa votación? —pregunta, y se responde: porque si bien ahorita se debilita con las leyes secundarias que vienen, seguimos ganando, seguimos festejando, que no lo deshicieron completamente y que la ley del INE no pasó a la primera.

Seguimos festejando, porque de fondo lo que querían era tronar al bloque opositor, diluir el poder legislativo; si PAN, PRI y PRD se hubieran separado, la 4T tendría la Constitución en automático y teniéndola se acabó México, se acabaron las libertades: postergarse en el poder, meter una iniciativa para prolongarse, para que no hubiera elecciones.

—¿Ves la figura del vicepresidente constitucionalmente y que así López Obrador pudiera estar de nuevo en las boletas electorales?

—Lo que yo veo es un estricto apego al poder, por encima de todo y esto es muy peligroso, porque todo poder en exceso genera adicción y ésta ciega, ciega a gabinetes, a equipos de trabajo… ciega masas y eso es lo que veo una dirección muy clara hacia una dictadura y hay que decirlo: Dictadura.

Hace un año no me hubiera atrevido a decir esta palabra pero hoy sí y tenemos que estar muy atentos, porque limitar a los medios de comunicación, estar vinculado con las mafias del crimen organizado, tener limitado el presupuesto a la educación, a la salud, a los adultos mayores o con discapacidad, aunque se amparan con apoyos pequeñitos, o se comparan a un Seguro Popular, porque con tres mil o cuatro mil pesos que te depositan… ¿cómo te curas un cáncer? No te alcanza ni ara la mínima parte de un tratamiento de una enfermedad delicada.

Esa manipulación es tiránica y hay que verla así, está en un ABC muy claro de cómo se están dirigiéndose hacia una dictadura: los mexicanos somos muy listos, siempre hemos sido muy aguerridos, no nos gusta que nos subestimen, no nos gustan las dádivas, en México la gente es muy trabajadora, entrona; hay gente que durante años ha formado sus tiendas, sus empresas y que ha heredado a sus hijos y familiares sus oficios y está bien un apoyo, pero de pronto hasta es una ofensa a la dignidad humana, porque el mexicano no es un voto pagado, es mucho más trascendente y lo hemos visto en la historia.

Querétaro y México

—Dicen que si cae Querétaro cae México, que se acabaría todo este buen vivir que tenemos… ¿en qué te basas? ¿Cuál es tu fuerza?, porque hay raíces, hay familia… ¿cuáles son estas fortalezas en ti para tener el valor con el que te plantas y hablas en la cámara baja o ahora ante los lectores de Noticias?

—Lo primero es el amor a mi familia, que se traduce en el amor a mi país, porque a final de cuentas aquí nací y no me voy a mover de aquí, porque aquí vi mi primera luz y me ha dado muchas satisfacciones mi Querétaro y mi México.

Mis bases están sólidas desde mis antepasados: mi Abuelo materno, don Jesús Romero Santoyo fue encarcelado junto con otros queretanos, cuando sacaron por primera vez su movimiento panista en Querétaro, como aliados de Gómez Morín, pero en aquellos días el régimen los detuvo y llevó a la cárcel para callarlos, para que no se manifestaran en las calles, para limitar las posibilidades de que hubiera otro partido.

Un señor con 11 hijos —describe— arriesgándose por la democracia. Yo no tengo más que honrar su memoria, haciendo lo mismo ahora. Esas son mis bases, el amor a mi familia, mis antepasados y el amor a mi patria.

—¿Tu abuela dio la cara en esa situación encargándose de los 11 hijos?

—Así es, era una familia muy tradicional de ese Querétaro. Eran cinco queretanos los que estuvieron detenidos y no tuvieron una permanencia larga en prisión, pero dice la historia que toda la ciudadanía se volcó para irlos a visitar y defender y había filas afuera de la presión para reclamar por esa clara injusticia. Querétaro estaba unido y esa es la raíz del panismo en el estado; ellos son los fundadores del PAN en Querétaro.

Ese —añade Paulina— es el poder del ciudadano y lo ha tenido siempre, el detalle es que nos volvamos indiferentes y si los mexicanos nos acostumbramos en estos dos últimos años que quedan, a que esto pase, si vamos a permitir tener un problema de consecuencias mayores, Eso es lo que no podemos permitirnos.

Otros recuerdos, otras actividades

Al preguntarle a Paulina si además de su abuelo materno y ella alguien de su familia había incursionado en esto, indicó que en otros ámbitos sí, pero no en el legislativo y recordó que su mamá, maestra de pintura de toda la vida, algunos años fue la directora de la Escuela de Artes y Oficios del Estado de Querétaro, donde hizo mucha obra, ampliar los talleres, una época muy bonita para el lugar, porque la zona donde está, que ahora está más poblado y transitado en Hércules, en aquél entonces estaba delicada en temas de seguridad, a veces que nos tocaba acompañarla lo veíamos estaba muy oscuro había delincuencia, pero la cultura salva y genera otro tipo de dinámica muy positiva.

Quehacer artístico

La pregunta fue obligada —¿cómo vas en tu quehacer artístico? ¿Hay exposiciones en puerta?

—Bien, muy bien —comenta y aclara—: ahorita exposiciones no, porque no me alcanza el tiempo para armar una exposición completa, porque justo lo que pinto lo voy entregando, porque afortunadamente tengo personas que me han hecho el favor de creer en mi trabajo y me han adquirido obra por adelantado y eso es una bendición, como artista que ya tengas compromisos, motiva mucho a seguir y hacer ese esfuerzo extraordinario de pintar de noche, hasta muy altas horas, a veces regresando de la Ciudad de México, saludo a mis hijos, veo su tarea, cenamos en familia, los acuesto, voy con ellos un rato a su cama y después al estudio, a bajar un poco la presión y a relajar la mente, porque para mí la pintura es la meditación y tengo comprobadísimo que es lo que me sirve para estar en paz y estable.

Iniciativas

De su trabajo legislativo Paulina nos comenta que han ingresado unas 25 iniciativas, pero que es muy difícil que pasen, porque todo lo que tiene impacto presupuestal, no pasa, no hay manera de meterla si implica recurso económico, porque el gobierno federal lo tiene vetado en comisiones y en sus comisiones ellos son mayoría… entonces si pido más dinero para cultura y el presidente manda el paquete, no se le mueve ni una coma y ya lo viví dos años.

Sin embargo —subraya— durante todo el año estuve peleando mucho por recursos para el cine y para los artistas y afortunadamente hubo ciertos movimientos donde si se incrementó y hay frutos: “hay que ser muy respetuosos pero muy puntuales, les decía a los legisladores de otros partidos, de Morena y del Verde, que yo era más aliada de ellos, de lo que se imaginaban y si les digo que apoyen a la cultura es porque realmente lo necesitan, la cultura genera tejido social, paz y eso es lo que más necesitan, el gobierno que tienen en sus estados está lleno de violencia. Lo mejor es que no les dijera nada, pero la causa es la paz social que no estamos teniendo.

—¿Y qué ha pasado?

—He logrado que se voten por unanimidad las iniciativas, pero ya cuando llega a la Comisión de Presupuesto… se cae todo el trabajo —risas.

—¿Ves capacidad académica, intelectual en los legisladores de Morena?

—A veces vemos cosas desagradables, no hay preparación suficiente.

—¿Con qué te quedas de este año

—Creo que el logro más importante fue conseguir Seguro Social para los artistas y los artesanos, era muy difícil que pasara porque tiene impacto presupuestal, a lo mejor —bromea— no se dieron cuenta. Eso es una gran alegría porque con tanta gloria que le han dado a México y no tenían ni seguridad social. Finalizó.

Entrecomillados

“Cuando la gente me pregunta: ¿qué hacemos? La respuesta es: entérense de todo lo que puedan, porque el desastre va muy rápido”.

“Todo poder en exceso genera adicción y ésta ciega, ciega a gabinetes, a equipos de trabajo; ciega masas y eso es lo que veo: una dirección muy clara hacia una dictadura”.