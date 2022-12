Tenemos que organizar las ciudades: Arq. Romy Rojas

Por Luis Montes de Oca

Nosotros somos el vínculo entre las autoridades federales y los 32 estados de México y manejamos además una relación directa con la Iniciativa Privada (IP), que tienen el interés de hacer un nuevo desarrollo urbano para México.

Lo anterior fue señalado en entrevista para esta Casa Editorial por la Maestra en Arquitectura, Romy Rojas Garrido, ex titular de SDUOP y presidenta del Consejo Nacional Asesor de la Red de Secretarios de Desarrollo Urbano en México (CONARED).

En su despacho, en el Centro Histórico de la ciudad de Santiago de Querétaro, sentada donde se sentaba su abuela, cuando ella acudía a visitarla y corría en los pasillos, recordó que en el antiguo desarrollo urbano y que aún ahora en la práctica se sigue haciendo y fue lo que originó que las empresas vivienderas más importantes de todo el país, tronaran hace unos ocho o 10 años, en donde ya el ciudadano no tenía el concepto eficiente de la ubicación y del diseño de su casa, las abandonó, porque no tenía el transporte público, porque no le quedaba nada cerca y porque el propio diseño de vivienda no le acercaba escuelas, todo el equipamiento urbano que debe de estar cerca de cualquier vivienda y por ello las abandonaron, no pagaron sus créditos y terminaron tronando a esas empresas vivienderas.

Solamente así, explica Romy Rojas Garrido, pararon las antenas y se vieron orillados a ejercer las nuevas prácticas del desarrollo urbano en el país.

Eso fue lo que originó que se diera un vuelco de giro de 360º., de tal manera que ahora ellos son los interesados y se está haciendo más en la IP, que en muchos estados en la iniciativa pública.

—La IP, inclusive la iniciativa pública estatal, ¿tienen la seguridad para estar construyendo con este gobierno Federal?, porque inclusive INFONAVIT no está construyendo casa de interés social.

—Desafortunadamente —aclara Romy Rojas— la vivienda social lleva un periodo de estancamiento de unos 15 años, en donde la producción de vivienda social se ha visto acotada a la vivienda masiva en lugares sumamente alejados y y donde no ha habido desarrolladores que le quieran entrar a la construcción de vivienda social porque l costo del metro cuadrado de la tierra, con las nuevas políticas de que deben estar cercanas al equipamiento urbano, no les da el costo por metro cuadrado y aunado a esto el agua, el acercamiento del agua. Entonces les sube mucho el costo que tendrían que ofertar…

—¿No ganan?

—No ganan para que les sea atractivo al ciudadano y es por eso que la vivienda de mayor construcción que hay ahorita en todo el país, es la media, es la que realmente les representa negocio a los desarrolladores de vivienda y eso es un problema enorme para el país y nosotros en el CONARED estamos de dar nuevas respuestas sustentadas con manuales y estudios financieros, así como jurídicos, para que el gobierno pueda tener un esquema ganar-ganar, junto con los desarrolladores de vivienda.

Ese, precisó Romy Rojas, es uno de los muchos temas que vemos en el Consejo.

—Creemos que no hay confianza para invertir, no hay un juego claro y ustedes lo están viviendo en el desarrollo de vivienda y otro tipo de obras…. esto ¿es parte del libro: Manuel de Diseño Urbano para el Espacio Público”, que nos hiciste favor de regalar?

—Ese libro es para ver como se debe hacer el desarrollo urbano de una ciudad de una manera responsable, pero es una vinculación normativa que hay, ponerla al alcance de cualquier ciudadano, que lo entienda, no solamente los urbanistas o arquitectos.

Implica una noción de responsabilidad del tipo de paleta vegetal que realmente se tiene que poner en la ciudad, sin que sea costosa, de alto mantenimiento; el tipo de materiales, la ecología urbana que debe haber; el cómo ser más amables con el peatón, le ciclista y por qué no, con el automovilista, el transporte público.

—¿Es más local?

—Es para todo el país, es una noción de cómo hacer ciudad todos, de una manera sencilla para los ciudadanos.

—¿Qué camino ha tenido el libro?

—Ha sido extraordinariamente bien aceptado en todo el país y ahora que estoy en el Consejo Nacional, de Desarrollo Urbano, todos los funcionarios públicos que hacen desarrollo urbano, la gran mayoría lo tienen, si no es de manera digital, en físico y lo utilizan y lo ponen de ejemplo.

En la Ciudad de México, estuve en el Colegio Nacional de Ingenieros Civiles y ahí comentaron… ¿cómo es posible que mejor Querétaro, ya tenga su manual de Diseño Urbano para Hacer Ciudad, y no la propia capital del país?

Ha sido muy bien recibido y lo más bonito es que se lo apropian y lo están poniendo en práctica.

Recuerdos

Interrumpimos la charla con Romy Rojas para cambiar abruptamente el tema, pero en su mirada, en la sonrisa, en sus movimientos, denota un confort que no es propio de una oficina en sí, es como estar en su casa, en un lugar elegido, íntimo, convertido en oficina y sala de juntas:

—¿Aquí corrías cuando eras niña?

—Sí, estas oficinas tiene tanta historia para mi familia y es súper emotiva. Donde estoy sentada, que ahora es mi oficina como tal, aquí vivía mi bisabuela, a su muerte se lo hereda a mi abuela yo venía de niña a jugar con ella; te nía su salita donde llegaban los Reyes Magos a traerme mis juguetes; el Niño Dios, porque antes no era tanto Santa Claus y, ahora que veo a mi hijo llegar y tocar la puerta, regresan los recuerdos, así venía yo a tocarle la puerta a mi abuela.

—Un espacio que llevas en las entrañas.

—Sí, un espacio que representa mucho para mi familia.

—¿De alguna manera motiva o inspira para el trabajo que haces?

—Sí, porque es recordar que los orígenes nos determinan mucho de quiénes somos y yo vengo de una familia que tiene el chip de construir y con mucho arraigo y agradecimiento a Querétaro. Entonces tengo una gran pasión por hacer espacios públicos en donde mi mayor motivación, es como una droga, verdaderamente, es el que la gente llegue a un lugar diga que le encanta y regrese con sus hijos y pasan un par de horas bajo el árbol, en la plaza y les queda un sentido de orgullo y pertenencia como el que yo tengo por mi ciudad, por mi estado y por donde estoy sentada. Sí, influye muchísimo.

—Estar como independiente, con los proyectos que tienes y la obra que realizas, te demanda alguna reflexión sobre tu tiempo en la administración estatal… ¿te limitó trabajar en el gobierno o fue complementario?

—Se complementa en una forma extraordinaria. Para mí el haber estado tantos años en gobierno del estado, fue tener siempre una enorme oportunidad. Con los tres gobernadores con los que tuve oportunidad de trabajar, primero con Paco Garrido, que fue quien me invitó y me puso en puestos de mucha confianza y siempre muy cercana a él; después con Pepe Calzada que también me trató extraordinariamente con sus esposa Sandra Albarrán, a quien quiero mucho, y Pancho, que es un gran amigo mío. Me tuvieron cerca, pero diseñando y construyendo, donde me decían, por ejemplo: Romy queremos una plaza padrísima, por ejemplo la plaza de los arcos, que hoy es un referente para Querétaro, y eso me fue formando muchísimo, profesionalmente, con una enorme manga ancha para poder diseñar, con la confianza que me dieron y de construir, y al momento en que estos en la Iniciativa Privada, ya no tengo que cuidar las formas políticas que a veces se tienen que cuidar. El haber tenido la oportunidad de estar en el gobierno, diseñando tanto espacio público y ahora en la IP, que ya tengo muchos años, desde que se fundó la empresa.

—¿Con la experiencia de saber tratar a los políticos?

—Por supuesto, porque el espacio público tiene muchas aristas, desde la cuestión social que se hace con los ciudadanos, de comprender realmente como funciona es aparte de un diseño participativo que se dice como si fuera moda, pero realmente, hoy no va a prosperar ningún político que no haga diseño participativo y que no tome en cuenta a los ciudadanos.

Para ello se tiene una metodología que es la que usamos en el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano, porque tenemos cinco comisiones con los mejores urbanistas de todo el país y dentro de esta Comisión se está estableciendo una metodología para entregársela a los gobiernos y que no descubramos el hilo negro, ni hagamos cosas de improvisación o manipuladas que realmente no tienen nada que ver con lo que necesitan los ciudadanos, con su aceptación, con el arraigo que tienen y con una homologación con el lenguaje preciso que se tiene, en el lugar preciso donde se está construyendo el nuevo edificio, plaza o vialidad, por eso la metodología, para tener un estereotipo de lo que se tiene que hacer para la vinculación cuando desde el gobierno se hace una construcción.

La política

—¿Hay el proyecto o la idea de gobernar algún día tu estado?

—Creo que la vida me ha llevado siempre a lo que menos me imaginaba y nunca he tenido como la visión de decir: quiero ser secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas; la presidenta nacional del Consejo de Desarrollo Urbano de todo México… jamás, fue el algo que yo dijera esa es mi meta. Mi día a día de dar mi cien y la pasión que tengo el cómo me ido preparando, me ha llevado a eso…

—Creo que no das el cien, siempre es más de cien.

—La pasión nos lleva a eso, pero nunca ha sido un objetivo para mi jamás tuve en el corazón un objetivo así, una meta como ser la directora fundadora de una empresa, ha sido como en esa formación, como el universo que ha conspirado, es cuando tienes una pasión y por derecho divino te corresponde, pareciera que se alinean las cosas y llegan en el momento y uno está listo para desarrollarse en esto.

—Es un ¿no lo estoy pensando pero si llega qué bueno?

—Si llega sería muy satisfactorio y muy retador para mí, pero no es algo que esté buscando, pero sí soy una mujer que día a día se prepara y que las oportunidades sean las que sean y se presenten, estaré preparada y gustosa, también si se alinean a lo que estoy viviendo en ese tiempo que me llegue lo que me tenga que llegar.

Año nuevo

—¿Qué esperas para el 23, Romy?

—Lo veo con muy buenos ojos, los dividiría en dos: en una esfera de un ambiente nacional y con muchas sorpresas, con muchas acciones y personajes que estarán levantando la mano de manera inesperada, porque vendrán nuevas oportunidades para el 2024. El 2023 es la antesala para muchas cosas.

En materia económica creo que ha habido muchas sorpresas: pensamos que iba a estar un poco más deprimida la economía a consecuencia de la pandemia y ha sido sorpresiva ver que el mundo sigue circulando, no también como quisiéramos económicamente, pero hay mucho movimiento económico.

—¿No ves crisis?

—Sí, pero no tan golpeada como se esperaba que la tuviéramos. No sé si fue porque durante la pandemia la gente estaba deseosa de disfrutar y de vivir muchas cosas, que conllevó a una reactivación del turismo a la reactivación de la construcción de espacios abiertos, de que la gente quisiera tener mayor convivencia social, mayor convivencia con amigos y eso reactivó en todo aspecto muchas cosas: La salud, que es un tema económico que ha repercutido a favor de mucha gente, es la resiliencia que hemos tenido ante un golpe muy fuerte que se tuvo.

Políticamente también lo veo muy interesante, y en el tema laboral, lo veo esperanzador, para nuestra empresa, porque hemos tenido muy buena aceptación, apertura a lo que hacemos, porque nos encanta romper con paradigmas.

—Mucha gente joven en tu empresa.

—Sí, hay arqueólogos, sociólogos, urbanistas, arquitectos, ingenieros, contadores que ya se sienten urbanistas.

—Siendo el 2024 un año totalmente electoral, ¿afectará en la construcción?

—Afecta a todo aquel inversionista que quiere sentir certeza, aquel que se espera a que haya una elección para ver si el que va a quedar, va a tener la apertura de seguir construyendo y haciendo, con un dinamismo económico importante.

Los inversionistas esperan a tener certeza, antes de hacer una gran inversión y en el gobierno, la gran mayoría quiere lucir obras electorera y no se para el gobierno, que dice: tenemos que terminar x o y obra, mínimo dos o tres meses antes de las elecciones, para que sea parte del gusto del ciudadano, que lo influencia para dar su voto a favor de…

Es diferente en la Iniciativa Privada y en el Sector Público.

Para despedirse Romy Rojas nos compartió que hace tres semanas fue mamá por tercera vez, luego que tuvo mellizos: un niño que se llama Rafael y una pequeñita que se llama Romy. También manifestó el agradecimiento a su esposo: cuando nos entrevistan, no saben todo lo que hay detrás, pero no podríamos hacer todo lo que hacemos, si no estuvieran apoyándonos.