Iniciativa contra el maltrato corporal y humillante: MMO

La diputada Mariela Morán Ocampo presentará en enero la iniciativa.

Por Luis Montes de Oca

Mariela Morán Ocampo, reflexiona unos instantes, antes de responder sobre que nos deja, que podemos rescatar de este 2022 que agoniza. Ve fijamente, cobra un gesto de seguridad y nos comparte parte de su vida en el legislativo local y de su esfera personal:

—Lo primero es la experiencias que nos dejó esta resiliencia desde la pandemia, el cómo cada ciudadano, cada mexicano, cada queretano, nos hemos mantenido de pie y con la frente en alto; en todos los sentidos, buscando que nuestras familias y negocios sigan adelante, aún con cualquier tipo de problemas.

Ese es uno de los valores de los mexicanos y Querétaro no es la excepción, por algo es ejemplo de México, uno de los estados más competitivos, con mejores esquemas de seguridad, de justicia. Con problemáticas, por supuesto, pero con una sociedad muy comprometida, ciudadanos no sólo resilientes, sino comprometidos y que una de las luchas constantes es la dignidad humana. Lo demostramos con esta pandemia.

Fue un año de mucho aprendizaje y con muchos retos para el siguiente.

—Estas en una de las comisiones legislativas más importantes: la Familia niños, niñas y adolescentes, ¿cuál es tu perspectiva desde ella, luego de ocupar cargos importantes tanto en el municipio como en el estado y tu paso por la Secretaría de Turismo?

—Debo decirte que para mí es un honor estar en esta comisión y agradezco muchísimo al gobernador Mauricio Kuri, en haberme permitido encabezar la Secretaría de Turismo, porque me dio una perspectiva muy amplia de todo lo que hay que hacer por Querétaro, pero también por las familias del estado.

El que el turismo este hoy en los primeros lugares internacionales, porque acaban de publicar en Bookin que Querétaro está entre los 10 lugares más buscados del mundo y eso es gracias, precisamente a las familias queretanas, a cada familia que pone alma, corazón y vida, por atender a otros, por hacer un producto, por sus artesanías, su gastronomía, por ofrecer lo que saben hacer. Entonces, no es una casualidad el que Querétaro tenga estos nombramientos, estas etiquetas y si es el nuevo Napa Valley, el destino emergente para visitar durante este año, pero todo es gracias a la sincronía que hay entre sociedad, gobierno y universidades. La colaboración, la famosa Triple Hélice; pero nada cobra sentido si las familias no estamos bien —Mariela Morán, para explicarse usa una analogía—: imaginemos un árbol que va creciendo, pero ese árbol se alimenta de sus raíces y esas raíces son los valores y los principios que adquirimos como familia y de ahí se toma esa energía, esa fuerza, para hacer comunidad, a tener proyectos, eventos comunes, política y después tener resultados como los que tiene Querétaro: “no busquemos en las ramas, lo que está en las raíces”.

Los grandes problemas que tiene este país —agregó— los podemos arreglar desde el seno familiar, la familia es donde crecemos, aprendemos, somos capaces de tomar decisiones, donde nos enseñan a ser autosuficientes, a tener este amor propio que nos hace tomar buenas decisiones. Son los valores que nos permitirán ser competitivos o n… robar o no, entrar en la corrupción no. Por eso para mí es un honor estar en esta comisión en la cual mi suplente Laura Dorantes, hizo un trabajo extraordinario; es una chica con una energía bárbara que le encanta la gente y que hizo muy buenas propuestas, muy buenas iniciativas.

—¿Cómo resiente el cambio de estar en una secretaria como Turismo y ahora en el legislativo, donde la gente plantea sus necesidades, donde enfrentas la cruda realidad?

—La vida —responde—me ha permitido estar siempre cerca de los problemas, mi trayectoria de 14 años en el servicio público y 12 años de ellos estuve en comunicación social, en cada uno de estos años nos tocó ver de todo tipo de problemas y lo más maravilloso del servicio público es precisamente cuando aprendes a escuchar, analizar, a ver de qué forma puedes canalizar, administrar la problemática y buscar una respuesta.

Soy muy afortunada, porque a lo largo de estos años, no sólo he podido ver esas problemáticas en el estado, he logrado hacer equipo con muchas personas, que hoy me están abriendo las puertas, sus oficinas para dialogar, para hacer comunes ideas y tener una misma visión en cuanto a temas fundamentales para el estado, como la violencia en todos sus sentidos, en nuestros chiquitos, a nuestras mujeres y adultos mayores. Temas que se tienen que resolver y si no lo hacemos en esta legislatura, al menos debemos dejar semillas sembradas, para que a corto y mediano plazo se resuelvan ciertas problemáticas.

—¿Es poco tiempo los tres años?

—Poco para ciertas cosas. Tiempo suficiente para muchas y siempre trato de hacer una planeación estratégica. A lo largo de mi vida me ha ayudado mucho, porque también te ayuda a no frustrarte, cuando tienes claro cuáles son tus objetivos a corto, mediano y largo plazo, encuentras que caminas y los pequeños logros te motivas a ti y a tu equipo de trabajo.

—¿Qué es lo más grave que te ha tocado ver en esta comisión?

—Lo más doloroso que me ha tocado ver, que deja mucha tarea por hacer, es la violencia contra nuestros chiquitos, el abuso sexual y ese tema es común. He estado en comunicación con Corazones Mágicos que atienden a niños con esta problemática y tuvieron algún evento de violencia sexual. Estamos hablando de niños de uno a 14 años y lo más triste y es donde tenemos que atender y poner mucha atención, son niños, de acuerdo a las estadísticas, que de cada tres niños que fueron agredidos sexualmente uno se convierte en agresor. Eso es muy delicado, porque si nosotros no lo atendemos, de raíz, tendremos siempre agresores.

—También se da el problema de que de los niños violentados, muchos son por su misma familia.

—El 80 por ciento, Luis, son abusos familiares y eso es muy delicado, porque es su primer círculo de confianza, es en las personas que confías plenamente, de donde estas absorbiendo todos esos principios y valores que te permitirán ser un joven innovador o un empresario exitoso. Tenemos que trabajar muchísimo en las familias, todo lo que es la escuela para padres, porque no nacemos sabiendo, te lo va dando la vida, pero si la vida sólo te da golpes, vas a responder con violencia.

Las familias cada vez tenemos que estar más atentas a lo que pasa en casa y con tanta tecnología, tenemos —como me comentaron en una reunión con varias asociaciones—: “tenemos hijos con padres vivos, pero huérfanos”.

—¿La brecha tecnológica separa cada vez más a las familias, porque los hijos manejan todas las tecnologías?

—Sí, ante la violencia digital, la cibernética…tenemos que estar muy atentos, porque de ahí es donde estamos construyendo comunidad, desde ahí es de donde defendemos la dignidad humana, desde poner atención para poner al humano en el centro de nuestras decisiones.

Tenemos que escuchar a la familia, pero también de involucrarnos, tomar cursos, prepararnos como familia.

—¿Responden las familias cuando haces estos planteamientos?, porque si la mamá y el papá trabajan, salen todo el día y regresan agitados, se complica la atención a la familia, el tomar cursos y el capacitarse tecnológicamente.

—Las familias son receptivas y es una responsabilidad que debemos tomar como sociedad, desde todos los ámbitos: gobierno, legislatura, desde las familias, las escuelas, la academia, todos somos y debemos tomar parte de esta problemática. Debemos tener mejores escuelas para padres y hay que hacer un reconocimiento a todas las dependencias como el DIF estatal, los DIF municipales, todos están haciendo su tarea, somos afortunados, pero siempre hay un kilómetro extra que recorrer… y ahí los medios de comunicación toman un papel fundamental al darle visibilidad a este tipo de cosas, hablar de cómo los padres debe de comportarse con los hijos.

La prohibición del castigo

Mariela Morán, anunció, que entrando el 2023, presentarán una iniciativa para eliminar el castigo corporal y humillante a nuestros niños, niñas y adolescentes.

—¿Se acabó la nalgada pedagógica?

—Es como robar… ¿cuánto es poquito para ti y cuanto es poquito para otra persona?, la violencia no se puede permitir, nosotros tenemos que buscar todas las formas para resaltar la dignidad de las personas.

—¿Vas a acabar con la tradición del chanclazo maternal? ¿Si hasta los criminales le temen? ¿es la lucha contra la chancla?… eso sería una buena cabeza.

—Claro, pero nuca sabes cuándo ese chanclazo, va a dejar una huella profunda, en el alma de uno de nuestros niños, que no pueda convertir, más adelante, en un agresor y que primero agredirá poquito, luego lo normalizarán y agredirá un poco más y acabará siendo un golpeador o un violador o un narcotraficante…la violencia no se debe de permitir y todos debemos estar en esto.

—¿Y encuentras respuesta en todas las dependencias, las organizaciones, todos están en el mismo enfoque?

—Siempre he creído que cualquier política pública, incluyendo iniciativas de ley, lo primero que debe tener es una legitimación y, como la logras: hablando, sentándote con las diferentes dependencias, la Fiscalía General del Estado, con el Fiscal Alejandro Echeverría; con el Tribunal Superior de Justicia, con Mariela Ponce; con la señora Car Kuri que tienen una visión extraordinaria y un gran compromiso con SIPINNA, porque con la Secretaria Berenice Pérez, también hemos tenido muchas pláticas; pero también con Save the children y con las directora de Asuntos Familiares de la ONU; hay un Instituto de Políticas Familiares, que traen un proyecto muy importante de perspectiva familiar estatal y esta serie de reuniones es encontrar temas comunes para empezar a socializarlos con la población.

—¿Cómo ves a la Mariela actual, contra la Mariela que andaba con los hippies en Coyoacán, con sus flores en la cabeza? ¿Cómo te vez con todo este desarrollo? ¿Te gusta lo que eres ahora?

—Por supuesto que me gusta, pero sin lugar a duda, regresaré a esas épocas en algún momento de mi vida; siempre me ha gustado vivir sencillo en experiencias, en vivencias, pero con vivencias trascendentales. Creo que terminará indudablemente, en alguna playa, en algún lugar con algún negocio propio, posiblemente dando consultorías, pero sin lugar a dudas muy satisfecha de todas las vivencias que me ha dejado esta carrera profesional.

—¿Ya tienes programado dónde será ese lugar?

—Sí, Luis, creo que es Querétaro, atrapó mi corazón.

Para finalizar Mariela nos comentó que dentro de sus deportes extremos, había algo que no había hecho: bucear, pero que recientemente lo había hecho, venciendo sus miedos al agua y las pesadillas referentes al mar:

“Enfrente mis miedos, porque así es la vida, a los miedos hay que enfrentarlos”.

—¿Qué esperas para el 2023?

—Enfocarnos en el tema de nuestros niños, la iniciativa del castigo corporal y humillante; que será por la segunda semana de enero, junto con la diputada Dulce Ventura que también está en la Comisión y Chela Juárez y desde luego con Ana Paola López Birlain, porque es importantísimo que hagamos un frente común por los temas de bulling, de todo lo que está sucediendo en las escuelas; el suicidio, que no podemos permitir que esto siga pasando en el estado, cuando somos un estado ejemplar.

Finalmente, dijo que la discapacidad era otra de sus preocupaciones y que desde la gran sensibilidad que tienen quienes enfrentan alguna discapacidad se pueden hacer grandes cosas, porque no es un tema de buscar asistencialismo para ellos, es un tema de impulsarlos, de empoderarlos, de sacar todo el potencial que tienen, así que en enero tendremos un conversatorio para entender las necesidades de los diferentes tipos de discapacidad:

El enfoque familiar es una de las prioridades del gobernador Mauricio Kuri y de su esposa Car Herrera, lo ves en el trabajo que realiza la señora todos los días, en calle, involucrándose con esa sensibilidad que la caracteriza y habiendo esa voluntad política, todo debe de caminar, llevar a Querétaro al siguiente nivel, pero también a nuestras familias, como dice él.

