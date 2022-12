Los gobernadores

Por Manuel Paredón

En 1956 casi al inicio de la administración del gobernador Juan C. Gorráez, irrumpimos en la fragorosa trinchera del periodismo, en el desaparecido diario Amanecer, uno de los eslabones de la cadena de periódicos García Valseca, propiedad del Coronel José García Valseca, hombre cercano al Presidente Manuel Ávila Camacho.

La dirección de este medio estaba a cargo del Licenciado J. Guadalupe Ramírez Álvarez.

Las oficinas de este medio, se ubicaban en lo que es ahora el restaurante 1810, frente a Plaza de Armas y los talleres en la esquina de 5 de Mayo y Vergara.

Después se cambiaron a la planta baja de la casona de la familia González Juaristi de 5 de Mayo y Pasteur, y que después ocupó el Congreso del Estado.

Inesperadamente, el Licenciado Ramírez Álvarez rompió relaciones con el gobernador Gorráez, lo empezó a atacar con toda su fuerza.

En 1958 cuando estalló la huelga en la Universidad, los ataques se agudizaron.

En los informes del gobernador en el Cine Alameda o Plaza, las criticas fueron mayúsculas y publicó unas fotografías con campesinos durmiendo en la galería del cine, lo que demostraba que no les interesaba la ceremonia.

Solamente especulaciones trascendían sobre los motivos del distanciamiento de Ramírez Álvarez el mandatario estatal.

Lo cierto es que la poderosa cadena periodística apoyaba a Ramírez Álvarez.

La situación era tan tensa que una ocasión y en un pleito callejero con unos policías y que se registró en la desaparecida zona de tolerancia, fui detenido al igual que Antonio Rico González.

A la mañana siguiente, Antonio Rico fue puesto en libertad en tanto que a este reportero escribe, fue internado en uno de los temidos separos de la Policía Judicial, acusado de lesiones imprudenciales en agravio de Fidencio Vielma.

Luego de 72 horas en los separos y baños de agua helada que había ordenado el jefe de la Judicial Carlos Frías, el licenciado Ramírez Álvarez interpuso un amparo ante la justicia federal y fui puesto en libertad.

El Juez de Distrito Antonio Pérez Alcocer, resolvió que el auto de formal prisión que había dictado el Juez Segundo Menor Municipal, era infundado y el caso se archivó para siempre.

A pesar de todo lo que se decía, tengo la firme impresión que el gobernador Gorráez, de reconocida y respetable familia queretana, era un buen hombre y talentoso político.

En el sexenio del gobernador Manuel González de Cosío 1961-1967 Querétaro detonó un impresionante y vertiginoso desarrollo industrial y empresarial.

Sus relaciones con importantes hombres de negocios, entre otros el Ing. Bernardo Quintana, llegaron importantes empresas a Parques Industriales de Prolongación Corregidora Norte, Industria del Hierro, Compacto, Linck Belt, Eletroforjados Nacionales, Clemente Jaques, por citar algunas.

Abrió Corregidora de Zaragoza a Independencia y de Angela Peralta hasta Universidad.

Otras de sus colosales obras que prometió en campaña: la construcción de la carretera a la Sierra Gorda.

Asimismo urbanizó Zaragoza de Pasteur a los Arcos que se encontraba intransitable.

Zaragoza, que llegaba hasta Ezequiel Montes, la reconstruyó hasta lo que es ahora 5 de Febrero.

Ezequiel Montes la convirtió en la moderna Avenida que ahora conocemos.

En el sexenio, la zona de tolerancia que operaba a espaldas del templo de La Merced, fue clausurada para siempre. Pero para que los parroquianos tuvieran otro lugar donde divertirse, dio su anuencia para la apertura de La Yegüita.

Evidentemente fue uno de los mejores gobiernos que ha tenido Querétaro y que Ramírez Álvarez cuestionaba.

Sin que hasta ahora se conozca lo que realmente pasó, Ramírez Álvarez salió de la dirección del periódico, del claustro de maestros de la Universidad y de otras prestigiadas instituciones educativas.

Entonces abrió un modesto despacho frente a Plaza de Armas y empezó a litigar en Derecho Penal que le apasionaba.

Don Juventino Castro

Tras la colosal obra del gobernador Manuel González de Cosío, que deja un Querétaro en pujante desarrollo. Llega a la gubernatura el Contador Público Juventino Castro Sánchez 1967-1973.

Nacido en Amealco, se estableció en esta ciudad, y emprendió importantes negocios entre otros, el transporte de pasajeros foráneo y en la industria de los molinos de nixtamal y la tortilla a cuyos empresarios organizó para formar una organización que afilió a la CTM de la localidad.

Contrajo matrimonio con la distinguida y apreciable señora Doña Carmelita Ballesteros, que por su altruismo conquistó el corazon de los queretanos.

Al incursionar en la política escaló rápidamente a altos cargos, conoció y fue amigo cercano del Profesor Carlos Hank González, que se convirtiera en uno de los políticos más poderosos del país.

Como una de las obras más trascendentales de su administración, se considera la edificación del Centro Universitario.

Para entonces, había rescatado al Licenciado José Guadalupe Ramírez Álvarez, que se reincorporó al claustro de maestros llegando a la Rectoría de la Máxima Casa de Estudios.

Asimismo Ramírez Álvarez volvió al periódico Diario de Querétaro , pero en la Dirección siguió al frente el Licenciado Don Rogelio Garfias Ruiz.

Seguramente que fueron muchas y largas las conversaciones que tuvo Don Juventino con el Licenciado Ramírez Álvarez, sobre el proyecto del Centro Universitario.

Entre sus argumentos, Ramírez Álvarez sustentaba que, ante el crecimiento del alumnado, el antiguo edificio del Colegio Civil ya no era suficiente.

Además se tenia el proyecto de abrir nuevas carreras.

En la primera oportunidad, don Juventino trató el asunto al Presidente Luis Echeverría, que no desestimó el proyecto y les pidió que hablaran con el Secretario de Educación Pública, Víctor Bravo Ahuja.

Propusieron como lugar mas viable el Cerro de las Campanas, donde se había improvisado el Centro Expositor.

Finalmente, el Presidente Echeverría aprobó el ambicioso proyecto y las obras empezaron con la demolición del Centro Expositor.

Para no dejar a Querétaro sin feria ganadera, comercial, industrial y artesanal el gobernador empezó la construcción del nuevo Centro Expositor y la edificación de la pista profesional de carreras para autos imponiéndole el nombre de Circuito Moisés Solana, como homenaje a este piloto que destacó en las carreras de autos a nivel nacional e internacional.

Antes, las carreras de autos que atraían la atención de todos los queretanos, se realizaban en el circuito Corregidora Norte, que comprendía esta importante avenida, desde Universidad, daba vuelta en Parques Industriales para regresar al punto de partida.

En más de una de esas competencias, se registraron lamentables accidentes que ocasionaron graves lesiones a los pilotos.

Con la construcción de la colonia Burócrata en el corazón de la pista, se acabaron las carreras de autos y el nuevo autódromo se construyó en las inmediaciones de la comunidad de El Pozo, por el rumbo del antiguo aeropuerto.

Terminada la obra, la Universidad se cambió a su nueva sede, y el edificio que ocupaba en las calles de 16 de Septiembre fue para la Preparatoria Centro.

Con don Juventino llegaron a Querétaro nuevas empresas y el crecimiento de la mancha urbana y la población, crecía aceleradamente.

En el sexenio de Don Juventino, se comenzó a construir la carretera corta a Tequisquiapan desde esta ciudad.

En este sexenio, llegaron al Servicio Público Enrique Burgos, Manuel Suárez Muñoz, Sonia Alcántara Magos, Celia Maya García, Mireya Villamil, los dos primeros, como alcaldes de San Juan del Río y las talentosas jovencitas en la Procuraduría General de Justicia.

Con los sectores obreros, campesino y popular, don Juventino mantuvo excelentes relaciones.

Como uno de los iniciadores de la CTM, Don Juventino, se llevó muy bien con Don Fidel Velázquez, líder nacional de esa central obrera.

No se diga con Antonio Domínguez Trejo, dirigente estatal de la CTM, tanto fue así que algunos líderes sindicales fueron beneficiados con concesiones del servicio público y dio facilidades para que adquirieran una casa en la colonia burócrata.

Al final de su mandato, don Juventino fue acogido por el Profesor Carlos Hank González, Manuel Suárez Muñoz se fue al Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM con el maestro Jorge Carpizo, el Licenciado Burgos García y Sonia Alcántara Magos, se incorporaron a sus respectivas Notarias. Y Celia Maya, a la docencia y la administración de justicia.