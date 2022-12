Piden justicia por homicidio de José Bocanegra

Perdió la vida tras haber sido golpeado fuertemente en un anexo de San Juan del Río

Por Josefina Herrera

Noticias

Familiares de José Bocanegra piden se esclarezca su homicidio, esto luego de haber sido golpeado en un anexo de Santa Cruz Nieto, lugar en el que perdió la vida en el pasado mes de septiembre.

De acuerdo a las declaraciones de Angelina, hermana del hoy occiso, los mismos colaboradores del lugar le arrebataron la vida luego de haberle generado las lesiones, ya que después de que esto ocurriera fueron a tirarlo a las inmediaciones del Hospital General de San Juan del Río.

“Mi hermano estuvo en un anexo a Santa Cruz Nieto, y ahí fue donde lo golpearon y lo mataron, a lo que se ha recuperado de información es que ahí entre tres internos que se pudiese decir que también laborando como internos fue que lo asesinaron, y también está inmiscuido el dueño del anexo, se supone que ahí lo golpearon, lo llevan a otro anexo que está ubicado en la Fátima, dadas las circunstancias de cómo lo llevaron a ese anexo, vuelven a recogerlo por petición del anexo de la Fátima y ya fue que lo dejaron al Hospital General pero ya muerto, y no lo dejaron en la asistencia médica, lo dejaron adentro de las instalaciones tirado en las banquetas”.

Su hermana relató que al no tener noticias de él comenzaron a buscarlo, y lo único que les dijeron es que se encontraba en el Hospital General, pero al llegar al lugar no supieron brindarles los datos, y para el día 9 de septiembre del presente año se enteró de lo sucedido porque tuvo que ir a Fiscalía a reconocer el cuerpo, pues cumplía con las características del fallecido.

“Me entero porque yo tengo contacto con “El padrino”, y mediante unos mensajes él me hace saber que mi hermano que ya no quería estar ahí, y que no sé qué, pero fue puro engaño, el chiste es que él estaba tramando cómo ocultar la verdad, que ahora ya se sabe porque él ya lo había ido a tirar al Hospital General, por eso me doy cuenta que no concordaba lo que él me decía, ¿por qué?, porque mi familia se dio a la tarea y en unos mensajes me dice que lo había llevado al Hospital General a Atención Médica, y nunca nos dieron datos en el Hospital General, y entonces fuimos a buscar a la Cruz Roja, incluyendo a la SEMEFO, y fue ahí donde me di cuenta que estaba ahí él”.

Comentó que José ya llevaba cinco meses anexado, pero durante ese tiempo nunca les llegó a decir que hubiera presentado problemas con otros internos, sin embargo dentro de las averiguaciones que han hecho por su cuenta, dijo que se han enterado de los malos tratos que ahí recibían.

Agregó que hasta el momento hay tres implicados que aún no han reconocido que “El padrino” estuvo involucrado, pues de acuerdo al perito al ser trasladado el occiso ya presentaba daño cerebral por la golpiza que recibió.

“En calidad de moribundo fue que lo trasladan de un anexo que era el de él a otro anexo de Fátima, en ese anexo le reiteran al ‘Padrino’ que estaba en muy mal estado mi hermano, y dicen ven a recogerlo, nosotros lo vemos muy mal no reacciona, y fue que lo recogen, pero en realidad no sabemos si ya murió en el anexo 2 o en donde lo golpearon, y se quieren quitar al muertito, pero lo seguro es que el dueño del anexo donde mi hermano está internado fue el que lo fue a tirar a las instalaciones del Hospital General junto con otros dos implicados”.

Ante los hechos, indicó que hubo dos detenidos después de un mes y nueve días por un cateo, pero esto sólo se dio ante la insistencia de los familiares, pues no lograban ver ningún avance en la investigación.

Angelina refiere que incluso comenzó a ver que ya se estaban moviendo de dirección los del anexo, por ello es que contrató por su parte a unos abogados para ejercer presión para la realización del cateo, y así tuvieran la evidencia de cómo los trataban en el lugar.

“Yo vi movimiento, estaban desocupando el anexo, entonces por lo tanto yo me di a la tarea de a través de mis abogados pedirles que por lo menos hicieran un cateo del cual se resguardará lo poco de evidencias que pudieran recuperar porque ya había pasado un mes nueve días, y entonces si la Fiscalía en ese momento hizo el cateo y hubo dos detenidos en cuestión de las investigaciones que hicieron con los mismos internos, de estos dos detenidos, que en total deberían de ser cuatro, incluyendo al ‘Padrino’, tres que lo golpearon y cuatro con el ‘Padrino’ por involucrarse y omitir todo, hasta la muerte, nada más está uno detenido, uno lo dejaron libre por falta de pruebas que no otorgó la Fiscalía”.

Cabe señalar que este viernes 30 de diciembre se plantarán afuera de las instalaciones de la Fiscalía General del Estado en este municipio para exigir a las autoridades que se esclarezcan los hechos y que los involucrados sean detenidos, ya que hasta el momento el avance de la investigación ha sido nulo por parte de las autoridades.