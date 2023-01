Reyes Magos gastan hasta 5 mil pesos en regalos

Por Diego González

En la capital queretana, los Reyes Magos han salido a buscar los regalos que, a través de cartas, las y los niños queretanos les han pedido para este 6 de enero, en donde estiman destinar hasta 5 mil pesos por carta.

Sus recorridos consideran centros comerciales, mercados, tianguis y jugueterías con el objetivo de encontrar el regalo solicitado al mejor precio.

En este sentido, Miguel Ángel Muñoz menciona que el monto máximo que tiene para gastar en lo regalos de sus hijos es de 5 mil pesos, a pesar de que, dijo, la economía actual en el país no es la mejor, “no hay nada más bonito que ver las caras de ilusión de mis hijos al ver abrir sus regalos, no tiene precio”.

Mientras checaba los precios de las muñecas, María Elena Saldaño expresa que ella regularmente visita distintas tiendas comerciales para comparar los precios de cada uno de los juguetes que sus hijos le encargan a los Reyes Magos, y que, de esta forma, se ve beneficiada ya que, dice, ha encontrado distintos descuentos.

“Ahorita vengo de otra tienda, me gusta andar checando cada una para comparar los precios, me resulta beneficioso en mi economía ya que he llegado a encontrar uno que otro descuento en los juguetitos que piden mis niños”.

Yamileth Araujo y Jesús Martínez compartieron que su hijo, en este año, pidió un auto eléctrico de juguete, por lo que andan en cada una de las tiendas buscando el mejor precio que se ajuste al presupuesto de sus bolsillos “el auto que pidió está en 8 mil pesos… estamos viendo en donde lo encontramos más barato, la situación está canija… solo hemos visto que en una tienda tiene el 10 por ciento de descuento”.

Jalando un carrito lleno de juguetes, Marilú Sánchez comparte que, anualmente, gasta aproximadamente más de 3 mil pesos en los juguetes de sus hijos y que, para esto, durante el año ahorra para poder comparar cada uno de los encargos.

“Tengo dos niños y una niña, procuro ahorrar para que, en la fecha, pueda comprar sus regalitos; también busco encontrar buenos precios… me he dado cuenta que los juguetes cada vez están más caros, pero ni modo, con tal de ver su ilusión…”