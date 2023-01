Descarta Roberto Cabrera solicitar préstamo

San Juan del Río cerró el 2022 con cerca de mil 300 millones de pesos en recaudación

Por Josefina Herrera

Noticias

El presidente municipal de San Juan del Río, Roberto Cabrera Valencia, indicó que desistirán del empréstito que se tenía considerado, esto debido a que lograron rebasar la meta de recaudación de mil 200 millones de pesos.

Refirió que aunque se creía que sería complicado para ellos llegar al objetivo del presupuesto de Ingresos durante el 2022, afortunadamente y gracias a algunas campañas que se lanzaron en el último mes alcanzaron casi los mil 300 millones de pesos.

“Gracias a los buenos controles que tuvimos en el área de Finanzas, controles que parecen tan sencillitos como el cobro de los baños públicos de las distintas áreas municipales, el Rastro, albercas, todos los espacios deportivos, hubo algunas otras acciones, hubo algunos recursos adicionales que no contábamos con ellos y que pudiéramos decir que éstos no van dentro de esta estrategia, fueron más o menos 14 millones de un premio que nos dio Banorte, así lo decía textualmente, se contrató con interacciones la deuda y por pagarlo anticipadamente pues hicimos efectivo el premio, y ese ingreso no lo vamos a tener hasta el próximo año”.

Respecto al préstamo que se tenía contemplado retomar para este año por medio de Banobras, el alcalde mencionó éste ya no se solicitará, pues ya no les da el tiempo para ejecutar este tipo de ejercicios de deuda responsable.

Asimismo, señaló que algunos contribuyentes respondieron bien con la campaña que se lanzó en descuentos de multas y recargos del impuesto Predial durante los últimos meses, y ésta influyó para poderse recuperar y alcanzar la meta que se tenía programada en la Ley de Ingresos.

“Quiero decirles que gracias a los programas de descuentos de recargos y multas de Predial, este otro del 40 por ciento de estímulo fiscal y promover mucho los pagos del cierre de año, les agradecemos mucho a nuestras familias que han sido muy responsables con sus pagos, quienes tenían alguna cuestión de morosidad porque no había tenido la posibilidad por la difícil situación económica quiero compartirles que cerramos en ingresos los mil 300 millones de pesos, es decir que si nuestro presupuesto era de mil 250 y tantos millones de pesos, al bajar nos quedaba en mil 201 y pudimos recaudar cerca de cien millones más”.

El edil sanjuanense mencionó que aún les falta mucho por hacer para lograr incrementar los ingresos municipales, sobre todo porque el histórico en recaudación es del 2019 con mil 350 millones de pesos, y aunque no se pudo alcanzar considera que van por ese rumbo.

“Nos falta mucho, esto no quiere decir que estemos excelente porque el histórico en recaudación es del 2019 de mil 350 pero pudiéramos decir que nos estamos acercando, entonces no fue un mal año, fue un buen año porque si logramos llegar a los mil 200, y en un cierre muy apurado, gracias insisto a la ciudadanía y a las personas que tienen intereses y que hacen sus aportaciones que pudiéramos estar rascando a los mil 300 millones”.