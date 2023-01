Bad Bunny reacciona a video, pero no se disculpa

Luego de viralizarse el video donde se aprecia a Bad Bunny arrebatando y arrojando al piso el teléfono de una fanática, el cantante puertorriqueño reapareció para dar su postura sobre el incidente.

Lejos de disculparse como muchos de los internautas le exigieron por la actitud que tomó con su seguidora, que aparentemente solo buscaba una selfie con él, el cantante hizo uso de su cuenta de Twitter para dejar en claro que volvería a portarse de esa manera si lo considera necesario.

“La persona que se acerque a mi a saludarme, a decirme algo, o solo conocerme, siempre recibirá mi atención y respeto. Los que vengan a ponerme un cabrón teléfono en la cara lo consideraré como lo que es, una falta de respeto y así mismo lo trataré yo”, escribió el músico.

Y aunque muchos aplaudieron el mensaje del cantante y defendieron su proceder, hubo quienes se manifestaron en contra de su publicación y su manera de actuar como se puede leer en algunos de los comentarios.

“¿Eres el artista #1 del mundo y esperas que la gente no quiera una foto contigo? Pon los pies en la tierra y deja de comportarte como un huelebicho. Si no quieres que se te acerquen con teléfonos dale al instrucción a tu equipo de seguridad, que para eso están.

Buen payaso”.

“Una falta de respeto no justifica ser agresivo bro. U can do better. Ella actuó muy mal pero tú no fuiste mejor que ella”.

“Tu reacción fue excesiva. Tus fans te idolatran. Si pagan miles de dólares por solo la oportunidad de verte cantar de lejos, como esperas que reaccionen a verte así de cercas? Ella no mereció ese acto agresivo que recibió de tu parte”.

Hasta el momento la publicación del intérprete de “Yonaguni” cuenta con más de 100 mil “me gusta” y aún no ha dado réplica a ninguno de los comentarios en su contra.