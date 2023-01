Reyes Magos gastan menos que otros años

Han subido las ventas, pero con menor presupuesto

Por Jahaira Lara

A cada paso dado los comerciantes de los juguetes tradicionales o los de moda, de ropa o zapatos, de audífonos, tabletas electrónicas, controles de videojuegos, carritos a control remoto, bicicletas, de muñecas o muñecos, figuras de acción, dulces y galletas, entre otros, se hacían presentes en los tianguis del Mercado Escobedo y el Mercado de la Cruz, listos para la jornada más pesada de la semana, la espera de los Reyes Magos.

No hay juguete o artículo que no se puede encontrar en la variedad que ofrecen las decenas de puestos instalados en las inmediaciones de estos conocidos mercados, donde también se tienen precios que se acomodan para todos los presupuestos, por lo que se convierten en puntos atractivos para los míticos seres que buscan llevar un pequeño obsequio a niñas y niños este día.

Aunque los centros comerciales son la primera opción para muchos, lo que llega a impactar en sus ventas; son también muchas las familias que optan por ver las opciones de juguetes y artículos de entretenimiento que tienen estos espacios con la finalidad de generar un ahorro. Sin embargo, los comerciantes coincidieron en que esté año, a pesar de registrarse mayores ventas que en los anteriores que se vieron afectados por la pandemia, los Reyes Magos destinaron un presupuesto más bajo para cumplir con los deseos de los infantes.

En el Mercado Escobedo, desde las primeras horas de ayer, cientos de personas ya abarrotaban los pasillos de este tradicional tianguis, mientras que en las vialidades de las inmediaciones se tuvo presencia de elementos de la Secretaría de Movilidad del municipio de Querétaro, quienes eran los encargados de evitar el colapso ante la importante circulación que se registraba en la zona y la decena de personas que esperaban encontrar un lugar visitar el tianguis.

Los comerciantes de la zona coincidieron en que a diferencia de los últimos dos años, este seis de enero representará un respiro para muchos comerciantes y locatarios que se vieron afectados por las restricciones que trajo consigo la pandemia de COVID-19, mismas que generaron importantes afectaciones en las ventas; ya que no sólo la disminución de aforos que implicaba que menos gente circulará por la zona tenía un impacto negativo, sino también los horarios en los que se les permitía operar.

Sin embargo, reconocieron que Melchor, Gaspar y Baltazar, también han visto “golpeada” su economía, pues el presupuesto con el que han acudido a realizar las compras es menor a diferencia de años anteriores.

Así también lo compartieron los comerciantes del Mercado de la Cruz, quiénes agregaron que la amplia oferta que actualmente se tienen tanto en centros comerciales como en los tianguis que se instalan en esta temporada, sumado a la economía de las familias, bajan las ventas.

“Somos muchos ya de por sí y pues las ventas ya no son las mismas, si a eso le sumas el tema de la pandemia, que la economía de la gente no está muy bien y que las necesidades son más, pues sí han sido años difíciles, no creo que nos recuperemos tan fácil, pero al menos será un buen día y hay que echarle ganas para sacar para vivir”, apuntó el señor Morales, comerciante desde hace más de 30 años.

Por otra parte, Rodolfo Hernández comentó la importancia de este tipo de espacios pues no solo dan impulso al comercio local, sino que también representan un apoyo para las familias ante la accesibilidad de precios que se ofrecen en diferentes productos, pero principalmente en los juguetes.

Finalmente, la señora Juana María, reconoció que los Reyes Magos este año gastaron menos, por lo que compartió que ofrecer pequeños descuentos es una forma de ayudar al consumidor y poder generar también mayores ventas; lo anterior, al reconocer que aunque no se han alcanzado niveles pre pandemia, sí han tenido un incremento en ventas.